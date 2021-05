3 mai

Ziua mondială a libertății presei. Lunea Albă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 3 mai s-au născut: Nicolo Machiavelli, Sir George Paget Thomson, Sugar Ray Robinson, Francois Coty, Henry Fielding, Golda Meir, John Speke, Engelbert Humbertinck, Dodie Smith (”101 dalmațieni”, 1956) Vera Ceaslavska, George Constantin, Eugenia Cioculescu, Mihai Vladimir Zamfirescu.

O zi de muncă obişnuită – în calendarul creștin-ortodox fix, sunt Sfinții: Irodion de la Lainici, un protoromân, Timotei, soția sa Mavra, Diodor, Rodopian, diaconul și Teodosie. În calendarul mobil este a Doua zi de Sfintele Paști. Nicio notă în ”Kalendarul” vechi, antic.

”Evenimentul zilei”. Astăzi este “Ziua mondială a libertăţii presei“; a fost hotărâtă de Adunarea Generală a ONU, în anul 1993, la propunerea Conferinţei generale a UNESCO din 15.X.1991; marchează semnarea, la 3.V.1991 a “Declaraţiei de la Windhoek” (Africa de Sud), care sublinia că “o presă liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice”. Sursă: RADOR

Prima săptamîna dupa Sf. Paști se numește Săptamana Luminată, sau Saptămana Albă. Calendarul mobil este centrat pe doua anotimpuri principale: primavara, cu ritualurile anuntate de Lasata Secului culminând cu Învierea, cea mai importantă sărbătoare creștină, temeiul religiei – și vara – prin evenimentele initiate dupa sarbatoarea Pastilor – evident, un calendar de agricultori și pastori!

Săptămâna Sfintelor Paşti este cea mai lunga a anului: are nouă zile! Prima dată când am aflat acest lucru a fost acum 60 de ani. Din ”Castelul fetei în alb” un foarte bun roman pentru tineret datorat regretatului Constantin Chiriță. Al doilea din seria Cireșarilor. Este acolo vorba despre un document vechi, medieval, cifrat. Un cifru numeric, care spunea al catelea cuvânt trebuie citit dintr-un text. Al optulea cuvânt, de pe rândul respectiv, era descris ca ”a doua zi de Sf. Paști” adica a opta zi din săptămâna cu nouă zile!

In Săptamana Luminată se spune ca “cerul este deschis”. Cine moare este iertat, caci merge drept la Dumnezeu (Niculita-Voronca, I, pag. 253).

Sa ne amintim ca Sfântul Ioan Paul al II-lea s-a săvârșit din aceasta viață în Săptămana Luminată.

In săptamana Luminata nu este bine ca femeia sa coasa pentru ca atrage trasnetele și bolile femeiesti. Se lucreaza numai strictul necesar, dar in niciun caz nu se lucreaza pămantul luni si marți – nerespectarea datinei este pericol pentru semanaturi prin inghet si grindina. Evident, practici magice, datand de demult, de foarte demult, poate chiar de la a doua diviziune a muncii.

Daca ar fi sa ne luam dupa Traditie, mai toata saptamana nu s-ar lucra pentru că:

Luni, dupa Sf. Paști. A Doua zi de Sfintele Paști. Lunea Alba. In Lunea Alba se dezleaga la spalatul rufelor. Lunea, a doua zi de Pasti se uda cu apa in unele locuri – spunand ca vor creste mai bine pomii si florile. Lunea Alba se tine ca sa nu se rataceasca calea in drumetii lungi, sau in tari straine. De se lucreaza pământul în a Doua Zi de Pasti este pericol de boala-rea (epilepsie). Cine sta toata Lunea Alba pe un pod vede spiritele ce trec pe acolo.

Se umbla cu Pasca, vestind Invierea Mantuitorului. O sarbatoare a familiei – fii viziteaza parintii, finii umbla pe la nasi. Se aduc oua rosii, cozonac si vin rosu. Nasul pune slanina si “feliuțe chipărate de friptura”. Apoi se povestesc toate cate s-au petrecut, cum merg treburile, si cine, ce, a mai facut și se petrece crestineste.

Nimeni nu trebue sa se imbete ca este pericol de pierderea sufletului. Apoi de asta sunt atatea nemernici si mitocani fără suflete pe lume ca s-au îmbatat in Luna Alba.(Olteanu, Speranția)

Pe unele locuri se tine “Plugarul” un ritual complicat, evident agricol, de prosperitate, prin care primul tânar care iese cu plugul trebuie prins si scaldat în apa raului cel mai apropiat. Tot regional se tine si “Udatul” – fetele mari sunt udate bine cu apa de fântana, ritual de fecunditate – se crede ca astfel se vor mărita în cursul anului.

Revenind la Ziua Internațională a Libertății presei, iată ce am găsit în curierul de Bruxelles :

Câteva țări europene se află în fruntea clasamentului referitor la libertatea media, dar situația din Uniunea Europeană devine din ce în ce mai eterogenă, potrivit Indicelui mondial al libertății presei pe 2021, stabilit de Reporterii Fără Frontiere. Publicat pe 20 aprilie, înainte de marcarea Zilei Internaționale a Libertății presei, Indicele anual reprezintă evaluarea situației din 180 de țări și teritorii. Concluzia studiului arată că jurnalismul este total blocat sau afectat grav în 73 de țări din lume și se află sub diferite constrângeri în alte 59, totalul ridicîndu-se la 73% dintre țările evaluate.

Anul acesta, doar 12 țări din 180 sunt marcate cu culoarea albă care arată o situație bună a jurnalismului. Așadar, circa 7%, față de 8% anul trecut.

Cea mai afectată țară este Germania, care a coborât cu două locuri în clasament, fiind acum pe locul al 13-lea. Organizația Reporterilor Fără Frontiere a declarat că schimbarea înregistrată se datorează faptului că zeci de jurnaliști germani au fost atacați de către extremiști și de partizani ai teoriei complotului în timpul manifestațiilor contra restricțiilor din pandemie.

La polul opus se află țările nordice pentru care Indicele pe 2021 demonstrează un veritabil succes înregistrat în materie de libertate a presei. Astfel, Norvegia s-a clasat prima în Indice pentru al cincilea an consecutiv, chiar dacă media s-a plâns de lipsa accesului la informațiile deținute de stat în legătură cu pandemia.

Finlanda și-a menținut poziția pe locul al doilea, iar Suedia se află pe locul al treilea pe care îl cedase, anul trecut, Danemarcei.

Așadar, pe locul 1 se află Norvegia, pe locul 2 Finlanda urmată de Suedia pe locul al 3-lea, Danemarca pe locul 4, Regatul Țărilor de Jos pe locul 6, Portugalia pe locul 9, Belgia pe locul 11, Irlanda pe locul 12, Germania pe locul 13, Estonia pe 15, Austria pe locul 17, Louxembourg pe locul 20. Franța este pe locul 34, Italia pe 40, România pe locul 48, iar Bulgaria pe locul 111, cea mai slabă poziție între țările balcanice.

Față de anul 2020, Grecia, unde un jurnalist de top a fost ucis recent, a retrogradat cu cinci locuri, Ungaria cu trei locuri, iar România și Bulgaria cu câte un loc. Oaia neagră a clasamentului este Bulgaria, unde cei câțiva jurnaliști vocali se află constant supuși unor campanii de denigrare și hărțuire din partea statului, dar și la violențe și intimidări.

În ceea ce privește Bulgaria, aceasta are, potrivit Indexului mondial al libertății presei, cele mai slabe norme de libertate și se clasează pe locul 111 la nivel mondial pentru al treilea an consecutiv. Cu toate acestea, țara se află în plin proces de schimbare. Partidele care au câștigat ultimele alegeri s-au angajat să facă modificări radicale în respectarea statului de drept și a libertății presei. Dar, după cum știm, toată lumea face promisiuni, de la vorbă la faptă este cale lungă !

Vă mulțumesc mult, din suflet, tuturor celor care mi-ați urat de bine de Sfintele Paști. După cum știți numai răspund la corespondență, numai am timp. Dar, uneori, răspund aici, în rubrica din EVZ.

Hristos a Înviat!

HOROSCOP 3 mai 2021

BERBEC Încă o zi bună, încă o zi bună, încă o zi bună… O zi parcă dedicată pentru mica vacanţă de Sfintele Paşti. Dar şi durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemana sau un digestiv. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

TAUR Portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe credit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica te indragostesti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

GEMENI Astazi, în a Doua zi de Sfintele Paști esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi liberă!

RAC Mai binele este duşmanul binelui. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Este vorba de sărbătorile pascale, de prea multă distracţie sau de excesul de mâncare? Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

LEU Mai bine fumează pipă! Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Eventuală călătorie scurtă, aşa ca să te afli în treabă… Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Anumite zâmbete cu subînţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita, un miel pierdut! Crede, că nu superi pe nimeni!

FECIOARĂ Evită, dar nu sta pe bara ! O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Este a Doua zi de Sf Paşti, mai toată lumea este plecată, unde au văzut cu ochii, aşa că nu ai toate datele. Mâine este o nouă zi!

BALANŢĂ Paradoxala situaţie. Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul original! Astăzi trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada în care ajutorul vine de unde nici macar nu te așteptai! Mai lasă gîndurile negre si nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu…

SCORPION Nu trebuie sa regreţi nimic… pentru ca este inutil ! Lumea spune ca regretă greşelile. Fals ! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de 24 de ore de influenţe favorabile în sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp încerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica.

SĂGETĂTOR Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectată astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Astăzi ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală. Uneori zilele libere mai mult te încurcă.

CAPRICORN Îţi faci de treabă. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate ! Aspectele din a Doua zi a Paştilor s-au aglomerat din nou, ai mult de „muncă” si nici un chef. Ziua se cunoaşte de dimineaţă – daca este buna sau… nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Astăzi, zi de relaxare, vizite, odihnă si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

VĂRSĂTOR Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O călatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Varsatori. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi liberă. Atenţie, chiar nu merită !

PEŞTI Din nou te nemulţumeşte un obiect. Fie el mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva, dar s-a castigat la diversitate. Adică multe şi proaste. Şi făcute în China! Totul apare destul de neclar si confuz pentru o buna parte dintre Peşti. O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!