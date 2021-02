24 februarie

Ziua îndrăgostiților, ziua perechilor, ziua iubirii. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 februarie s-au născut Wilhelm Grimm, Giovanni Pico Della Mirandola, Michel Legrand, Alain Prost, Sir Cyril Arthur Pearson, Edward James Olmos, Harry Brauner, Marga Barbu, Nicolae Martinescu, Nicolae Tăutu.

După o perioadă mai mare, numai de muncă, în care strămoşii noştri se pregăteau pentru muncile de primăvară, dar şi pentru campaniile de război, iată o nouă sărbătoare în calendarul vechi, folcloric, al poporului român: Dragobetele. Sărbătoare fixă, se celebrează la 24 februarie. Peste veche sărbătoare dacică, creştinii au aşternut o sărbătoare mare, cu cruce neagră în calendar: “Întâia şi a doua aflare a capului mergătorului înainte şi botezătorului, Sf. Proroc Ioan Botezătorul”. Sărbătoare să fie, după cum spun adesea, două bătăi strică, dar nu două petreceri!

Despre Dragobete am mai vorbit, dar repetiţia este mama învăţăturii. Ceea ce nu se poate spune despre învăţământul din România. În niciun caz nu este “mamă”. Educaţia şi învăţământul continuă să fie croite în interesul, doar pentru marea masă de educatoare, învăţători şi profesori şpăgari, prost pregătiţi, răutăcioşi şi cu ifose. Învăţământul nu este făcut în folosul elevului. Se pregătesc, cu sârg, generaţii de tâmpiţi haotici şi atât! Sunt comentariile unui prieten, profesor universitar. Eu am rămas oarecum uimit, dar probabil că ştie venerabilul ce vorbeşte, că este doar din interiorul sistemului. Dar profesorul de la Universitate mai mi-a spus ceva ceea ce nu v-a spus nimeni. Distopia saniatară, dictatura imbecilă a guvernului, a demonstrat copiilor că se poate și fără școală, ba că se descurcă mult mai bine. Așa că abandonul școlar a mai crescut cu multe procente, în haosul organizat nu s-a ținut statistica, sau se ascund cifrele.

Pe mine, sistemul m-a scuipat afară ca pe o măsea stricată. Nu respectam programa universitară, doamnelor şi domnilor! Avusesem îndrăzneala nesăbuită să-i învăţ pe studenţii mei procedee practice, utile, de ambasadă şi şiretenia de negustor de bazar, renunţând la teoria depăşită şi la memorarea tâmpită. Cui îi mai trebuie astăzi ”runda Uruguay”? La ce îi servește, practic? Bune întrebări! Mai mult, la examenele mele nu erau bileţele, nu se trăgeu subiectele, la oral.

Era o discuţie cu studentul, despre diferite teme de relaţii internaţionale şi comerţ exterior. Vedeţi domniile voastre, în relaţiile internaţionale şi în comerţ nu poţi, nu trebuie, să greşeşti. Aşa că nu puteam să fac din examen o loterie. Cel puţin aşa îi învăţam eu pe studenţii mei, care iată, au ajuns bine. Din nefericire mai toţi au ales să plece din ţară, unii sunt deja cetăţeni în State, Canada, Brazilia, Venezuela etc. Mai ţin legătura cu ei, mai îmi spun când mai au un copil şi când au mai făcut încă un milion de dolari. Eu nu i-am învăţat să plece din ţară, dar i-a obligat clasa politică de după lovitura de stat.

Hai să revenim la folclorul nostru! Este mai bine, e mai frumos! Dragobetele, Drăgostiţele, Logodna paserilor, Cap de primăvară este un reper al primăverii, de o vechime considerabilă, poate chiar de la primii locuitori ai Europei. Aceiaşi sărbătoare o au mulţi europeni vechi. Să amintim numai de comercialul Sf. Valentin care s-a reimportat în Europa din puternica Americă, marele licurici!

Unii autori, profesori, academicieni, pe unii i-am auzit când eram foarte tânăr, afirmau că este o veche sărbătoare feminină, poate din matriarhat, din comuna primitivă, de la agatârşi, când, se pare, că femeile îşi alegeau perechea, bărbatul, posibil că numai pentru un an de zile.

Pentru echilibrul naturii, siguranţa conceperii şi fecunditatea recoltelor şi a animalelor domestice, femeile şi bărbaţii trebuie neapărat în această zi „să se atingă”. Să se echilibreze energiile şi să coopereze la bunul mers al vieţii, al universului domestic, ţărănesc. De aici: ”Dragobetele sărută fetele”!

Ca denumire, Dragobetele este clar foarte recent, istoric vorbind, de provenienţă slavonă evidentă. Straturi, peste straturi, peste alte obiceiuri şi tradiţii europene. Sunt multe obiceiuri. Căutaţi-le, împărtăşiţi-vă din energia originară a poporului nostru! Această energie curată vă înzdrăveneşte şi vă dă puteri, nu cine știe ce vaccinuri.

Dar, vorba lui Alecsandri: „E unul care cântă mai dulce decât mine? Cu-atât mai bine ţării, şi lui cu-atât mai bine. Apuce înainte ş-ajungă cât de sus!” Pentru mine, regina mitologiei şi folclorului românesc poate fi numai doamna Antoneta Olteanu. Am vrut de multe ori să-i iau numărul de telefon de la prietenul meu, profesorul Sorin Paliga, ca să-i spun cât de mult o admir, pentru opera ei, pentru cum şi ceea ce a scris. Dar, un pustnic ca mine este timid şi temător. Aşa că nu am îndrăznit. Dar, cred, că mentorului meu, marelui Mircea Eliade i-ar fi plăcut istoria ruşilor, calendarele folclorice ale românilor sau şcolile de solomonie ale doamnei Antoaneta.

Aşa că, mai bine, s-o lăsăm pe doamna Antoneta Olteanu să ne spună despre Dragobete: „Într-o lună considerată de primăvară, ziua de 24 februarie, probabil un vechi început de an agricol (alteori sărbătorit la 1 sau 25 martie) păstrează încă numeroase ecouri ale unor practici magice de propiţiere (uneori se consideră că acum iese ursul din bârlog). Prin excelenţă o sărbătoare a fertilităţii, pusă sub semnul unei zeităţi mitice, Dragobetele, este ziua constituirii perechilor, atât pentru păsări, cât şi pentru oameni. Asemeni unui accidental Sf. Valentin, amplasat în aceiaşi lună, dar puţin mai devreme, pe 14 februarie, sărbătoarea trebuia să asigure tranziţia către un an roditor, în ultimă instanţă, fast („Pasărea care rămâne fără soţ, moare!”). A se vedea, în mod asemănător, groaza faţă de lipsa perechii în calendarul mobil – Miercurea, Numărătoarea Ouălor.

În plus, tot acum acţiona şi magia întoarcerilor: cloştile se întorc la cuib, vitele se întorc de la iesle, copiii se întorc de la mâncare – ceea ce reprezintă într-adevăr o dovadă de spor, de economie, de viitor trai bun. Pe lângă valenţele de divinitate protectoare a păsărilor, strâns legat de fecunditate, de renaşterea naturii, Drgobetele face parte, alături de majoritatea sărbătorilor populare ale lunii martie, dintr-un posibil cult al unei mari zeiţe a fecundităţii. Păstrată în credinţele populare sub numele de Dochia (Dacia) – legendă pusă în circulaţie de Gheorghe Asachi.” Sursa: Antoaneta Olteanu, CPR, ed. II 2009, Paideia, pag. 91.

Ceea ce doresc să demonstrez, cât m-o mai ţine bunul Dumnezeu în viaţă, este că, „ariile exterioare fiind conservatoare”, folclorul nostru vechi, miturile, basmele, legendele sunt, toate, vechi europene, tocmai din neolitic. Şi alţii, înaintea mea, eu sunt doar un amărât de pustnic – academicieni, profesori, istorici, politicieni s-au obosit să demonstreze acest lucru. Şi sper că se va continua. Este important pentru viitorul nostru, pentru că dacă nu ştii cine eşti şi de unde vii, rămâi în gară, pierzi trenul istoriei, nu ajungi nicăieri. Sau, mai rău, vin alţii cu pretenţii că ei au fost mai întâi şi mai întâi pe aceste meleaguri, şi-ţi iau şi gara!

După mine, sărbătoare iubirii ar trebui să fie în fiecare zi. Dar, domniile voastre, ce credeţi, care este legătura dintre Dragobete şi Zburător? Ei, ce ziceţi?

Haideţi şi vă gândiţi un pic, nu este greu! Aveți timp, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 februarie 2021

BERBEC Ai multe pe cap, o zi densă. Dar, este momentul să iei o pauză activă şi să faci cadouri de Dragobete. În primul rând celor dragi, dar şi celor mici, ca să-i obişnuieşti cu tradiţia! Cu Mercur revenit în mișcare directă in zodia Vărsătorului de apă ai toate şansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Asta înseamnă la Berbeci că astăzi nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR De sărbătoarea iubirii lasă grijile deoparte şi spune-le celor dragi că-i iubeşti mult! Astăzi nu te pune contra cu semnele de foc şi apă, cu patronii, şefii şi funcţionarii de la bancă! Seducţia ta începe să convingă, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să mai bine stai la o bârfă, la telefon. Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea şefilor sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de vreme şi vremuri, de distopia sanitară, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru lenea ta cea mare şi comoditatea de boier fanariot.

GEMENI Ai o „veselie de Dragobete”! În ciuda grijilor şi a vremurilor nesigure ale distopiei sanitare eşti bucuros, chiar fericit, că poţi să faci daruri. Eşti în plină formă şi nu accepţi nicio veste care să te preocupe. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău. Nu încerca să suceşti ceva capete, la propriu sau la figurat, cand Mercur este în Vărsător, pentru că o să provoci doar scandaluri, decepţii şi gafe. Bârfe şi intrigi cât cuprinde, mai ales pe seară, la un ceai cu mult rom.

RAC Acorzi mai multă atenţie celor dragi, doar e Dragobetele, sărbătoarea iubirii! Veghezi ca fiecare să se simtă bine şi chiar faci mici cadouri. Foloseşte orice prilej ca să te simţi bine! Lasă totul în urma ta spune conjunctura, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în activitate profitabilă. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi poţi reuşi!

LEU E o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să faci mici cadouri de Dragobete. La serviciu, unde te uiţi sunt ierbivoare, dar, atenţie, undeva stă ascuns un crocodil, poate şi un rinocer! Cu patronul tău cel fierbinte, Soarele, mişcându-se convenţional prin zodia Peştilor, ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora, sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie de Dragobete în mijlocul acestei activităţi susţinute.

FECIOARĂ Primeşti dovezi de iubire de Dragobete. Dar spiritul tău analitic nu se poate abţine să nu vadă absenţele şi exagerările ipocrite! Ai ce discuta cu prietenele, este inofensiv şi plăcut! O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă, sau atent şi la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale, sau pentru legarea unor noi prietenii.

BALANŢĂ Oferă-ţi o mică pauză, doar e Dragobetele. După program, astăzi ai o zi aglomerată. Nu uita să dai telefoane, doar aşa, ca să spui celor dragi că-i iubeşti, de ziua românească a iubirii! Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, eşti obosit, totuşi nu trebuie să te alarmezi, ai gust și miros, participă cu entuziasm la petrecerea de Dragobete. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decat cand este absolut necesar. Aşa o sa eviţi refuzurile şi decepţiile.

SCORPION Te-ai cam enervat de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelerezi lucrurile din proprie initiativa şi să încerci să lămureşti situaţia. Nu uita de Dragobete! Pentru o parte din nativi, câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci. Mai bine nu mânca mult și evită alcoolul! Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii, respectă regulile distopiei. Atenţie la alergii! Se poate să primeşti scurte vesti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

SAGETATOR Astăzi, de Dragobete, nu ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. Poate şi natura activităţii tale te obligă la acest lucru, dar astăzi eşti mai drăguţ şi mai serviabil decât de obicei! Spiritul de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Săgetători o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te şi distrezi, poate la o petrecere ad-hoc, de Dragobete. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Se profilează, sunt veşti despre, o realizare care te bucură în mod deosebit.

CAPRICORN De ziua iubirii, sărbătoare de primăvară, cei dragi, cei din jurul tău îţi arată dovezi de simpatie şi preţuire. Este balsamul spiritual de care ai nevoie, în reconstrucţia ta sentimentală. Poti face mici modificări, acasă şi la serviciu, schimbări necesare. În general primăvara care vine trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce esti de fapt şi ceea ce doresti să fii, să devii. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din Taur, sau Berbec. Nu da din mână vrabia pentru cioara de pe gard. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi perfecţiunea absolută. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic !

VĂRSATOR Îşi găseşti mulţumirea şi echilibrul în dovezile de iubire pe care le faci şi îţi sunt oferite, azi, de Dragobete. Conjunctura îţi amplifică domeniul comunicării, arta de a te face plăcut! Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat sau o discuție neanunţată cu o persoană dragă, poate la petrecerea de Dragobete. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

PEŞTI Doar e Dragobetele, cap de primăvară şi sărbătoarea iubirii, mai schimbă din rutină, din cenuşiul cotidian! Fă ceva nostim, o surpriză, care să surprindă plăcut pe cei dragi, pe cei din jur! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi pe ziua de astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de farmazonerii suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. De obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar este Dragobetele, zi de cheltuieli şi pupături,chiar dacă este distopia sanitară, sau tocmai de aceea!