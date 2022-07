Ziua 137. Rusia are o tactică nouă: vrea anexarea unei bucăți mai mari din Ucraina! Kievul răspunde cu o ploaie de rachete

Armata Ucrainei a eliminat 58 de soldați din trupele rusești aflate în sudul Ucrainei. Comandamentul Operațional „Sud” al Ucrainei a raportat pe 9 iulie că a distrus două obuziere rusești Msta-B, patru depozite de muniții, o stație de comunicații și 15 vehicule blindate și militare, a scris Kyiv Independent.

Forțele armate ale Ucrainei au bombardat din nou orașul Alchevsk din Republica Populară Lugansk (LPR) duminică folosind sistemele de rachete cu lansare multiplă HIMARS furnizate de SUA, a raportat misiunea LPR la Centrul Comun pentru Control și Coordonare a încetării focului (JCCC). Potrivit acesteia, patru rachete au fost lansate din direcția Artyomovsk (Bakhmut) la ora 01:10, ora Moscovei. Sâmbătă, Alchevsk a fost bombardat cu șase rachete HIMARS. Acesta a fost primul bombardament al acestui oraș de către forțele ucrainene din 2014.

Forțele Rusiei au continuat o ofensivă asupra Seversk în Republica Populară Donețk (RPD), după ce au luat așezarea Grigorovka, a anunțat duminică ambasadorul LPR la Moscova pe canalul său Telegram. „Astăzi Grigorovka a fost luat în luptă, iar trupele noastre continuă acțiunile militare pentru eliberarea Serebryanka (la 10 kilometri de Seversk – TASS). Ofensiva asupra Seversk este în desfășurare din nord”, a scris Rodion Miroshnik, citat de ITAR TASS.

El a menționat că, potrivit locuitorilor, „militanții se mută în cea mai mare parte în suburbiile din Seversk, încercând să construiască în grabă fortificații acolo”. „Este deja clar pentru toți că formațiunile ucrainene din Seversk nu vor putea opri avansarea trupelor aliate pentru mult timp, așa că unele unități părăsesc pe ascuns orașul”, a subliniat trimisul. „Pozițiile sunt deținute în mare parte de unități de apărare teritorială mobilizate cu forță”, a adăugat el, menționând că „în timp ce se retrag, militanții încearcă să bombardeze teritoriile deja eliberate”.

Rusia și-a schimbat tactica

Institute for the Study of War: ”Autoritățile de ocupație susținute de Rusia din Oblastul Harkiv au declarat că Oblastul Harkiv este o „parte inalienabilă a pământului rusesc”, indicând că Kremlinul intenționează probabil să anexeze o parte sau toată regiunea Harkiv. Guvernul de ocupație rusesc din regiunea Harkiv a dezvăluit un nou steag pentru regimul de ocupație din regiunea Harkiv, care conține vulturul imperial rusesc cu două capete și simboluri din stema din secolul al XVIII-lea din Harkiv.

Guvernul de ocupație rusă a declarat că imaginile din steag este un „simbol al rădăcinilor istorice ale Oblastului Harkov ca parte inalienabilă a pământului rusesc”, indicând faptul că Kremlinul încearcă să anexeze părți din Oblastul Harkov la Rusia și probabil că caută să captureze tot Oblastul Harkiv dacă se poate. Viteza guvernului de ocupație a regiunii Harkiv în stabilirea unei administrații civile pe 6 iulie și în introducerea legii marțiale în regiunea ocupată Harkiv pe 8 iulie indică în continuare că Kremlinul urmărește în mod agresiv legitimarea și consolidarea puterii administrației de ocupație a regiunii Harkiv pentru a sprijini acest obiectiv teritorial mai larg.

Folosirea explicită de către guvernul de ocupație a regiunii Harkiv a imaginilor și retoricii ruse imperiale care indică în mod clar anexarea, mai degrabă decât să folosească imagini și retorică care susțin înființarea unei „republici populare”, întărește evaluarea anterioară a ISW că Kremlinul are obiective teritoriale mai largi decât capturarea Donețkului și Luhanskului. Oblaste sau chiar deținând sudul Ucrainei”.