Secretele teribile ale creatoarei Zina Dumitrescu. Mărturisiri de viață din garda regală

Cea mai cunoscută creatoare de modă din România, Zina Dumitrescu, a murit, joi, la vârsta de 82 de ani, în azilul de bătrâni în care era internată de șapte ani. A fost una dintre cele mai cunoscute personalități din România, dar puțini oameni i-au cunoscut viața.





Creatoarea de modă a povestit, în trecut, despre familia ei și despre modul în care s-au căsătorit părinții ei.

„Tatăl meu a fost comandat în garda regală. Pe vremea aceea ca să te poți mărita ca un ofițer trebuia să ai dotă, iar mama mea provine dintr-o familie de oameni foarte înstăriți din Huși. Mama m-a avut la o vârstă foarte fragedă, s-a măritat la 17 ani jumătate și m-a născut după un an de la căsătorie. După răzoi a trebuit să ne refugiem în România”, povestea Zina Dumitrescu.

Devenită la doar 30 de ani directorul Casei de Modă Venus, „mama modei românești” a lansat, de-a lungul anilor, manechine devenite celebre precum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad sau Janine.

Ea a fost internată pentru mai mulți ani într-un azil de bătrâni de fiul ei Robert. Recent, patronul azilului a declarat că aceasta a pierdut mult în greutate și refuză să mănânce.

„Zina nu își mai dorește să lupte pentru viața ei, nu mai vrea să depună nici un efort pentru a trăi. Nu se simte deloc bine, nu mai este în parametrii ei normali. Am fost zilele trecute cu ea și și-a făcut analizele și toate au ieșit destul de bune, nu a stat internată, dar anii își spun cuvântul. Vârsta vorbește de la sine, nu mai are deloc putere. Nu mai este ea! Nu mai are nici poftă de mâncare, se degradează pe zi ce trece, nu știu ce o să se întâmple cu ea, unde o să ajungem”, declara în trecut patronul azilului în care Zina Dumitrescu era găzduită, Ioan Cassian.

În ultimul interviu televizat, cu vocea stinsă dar extrem de lucidă, Zina Dumitrescu a ținut să ofere câteva sfaturi de viață după cei 82 de ani pe care i-a trăit.

„Cred că aş face tot ce am făcut, pentru că nu regret nimic din ce am făcut. Nimic! Să faceţi ceea ce simţiţi şi să fiţi foarte naturali. Dacă vrei, poţi. Însă nu orice, ci lucruri normale. Şi să ţii cont să nu îi jigneşti pe cei din jur”, a povestit ea, la Antena Stars.

