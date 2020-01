De partea cealaltă primarul orașului, Cătălin Cherecheș spune că decizia CNCD este un mare abuz și că a început să amenajeze zona respectivă, așa cum nicio altă primărie din România nu o va face.

Primarul a declarat pentru EVZ că unul dinte blocurile care sunt împrejmuite de așa zisul gard, a fost complet reabilitat sumele alocate fiind de ordinul milioane de euro. ”Primul bloc este gata și a fost adus la condiții foarte bune. Totul este la gata, aș putea zice. Mai trebuie doar să păstreze munca noastră și a băimărenilor”, a spus Cherecheș.

Despre celebrul zid, construit acum mai bine de zece ani, acesta are porți de acces și a fost construit pentru a feri copiii care locuiesc în zona respectivă să mai fugă în stradă, unde erau accidentați de mașinile care circulă cu viteză, pe șoseaua cu patru benzi.

„Ei susțin că această construcție, cu alee de intrare, fără porți, prin care se poate intra și ieși fără probleme, ar fi un zid care discriminează, care trimite spre ideea de segregare. Aici, locuiesc oameni săraci, de diverse etnii, nu doar romi, cum susțin cei de la CNCD. Sunt mulți copii, unii lăsați nesupravegheați, pe parcursul anilor având loc mai multe accidente, unele tragice, soldate cu moartea unor copii.

Blocurile au fost ridicate foarte aproape de carosabil, este o zonă intens circulată, au fost situații în care șoferii s-au trezit cu parbrizul spart de pietre aruncate de pe margine. Am ridicat acel gard, cum am mai explicat în repetate rânduri, din dorința de a proteja copiii, dar și participanții la trafic.

Numărul incidentelor s-a redus. Copiii pot să se joace în curtea blocului fără să ajungă din neatenție în fața mașinilor. Cei care aruncau cu diverse obiecte în mașinile care circulă pe acolo s-au mai potolit”, a spus primarul.

Cherecheș mai spune că celebrul gard a fost predat unor artiști care l-au înfrumusețat. ”Am chemat tineri artiști să îi dea culoare, să înfrumusețeze gardul. Am contestat în instanță amenda, am câștigat. Au făcut recurs, am pierdut. În tot acest timp, mulțumită acestui gard, nu au mai existat copii călcați de mașină! În tot acest timp, incidentele cu mașini sparte în mers de către pietre și sticle aruncate de anumiți indivizi, s-au redus. Dar CNCD consideră, în continuare, că acest gard este deranjant”.

Gardul de la Baia Mare nu va fi demolat de primărie, niciodată, mai spune primarul. ”Dacă deranjează atât de tare gardul acesta, îi voi invita pe cei de la CNCD și alte entități și persoane deranjate, să îl dărâme. Însă, în acest caz, îi rog să îmi dea în scris că își vor asuma și ce se va întâmpla după, dacă Doamne ferește, va mai fi vreun copil călcat de mașină. Respectiv, că îi vor despăgubi pe cei care se vor trezi, din nou, cu mașinile sparte în mers de „obiecte zburătoare”.

Mi-aș dori ca alții, inclusiv de la CNCD, să facă pentru oameni, în general, inclusiv pentru romi, câte am făcut eu. Mă refer la chestiuni practice, de folos, nu vorbe goale și amenzi din care tot ei au de câștigat, nicidecum romii sau românii. Unul dintre blocurile de pe Horea era absolut devastat. Anul trecut am finalizat lucrarea de reabilitare, după un șantier de trei ani de zile. Sunt 150 de locuințe acolo”.

De partea cealaltă, CNCD susține că primarul din Baia Mare nu a respectat o hotărâre judecătorească definitivă, care îl obliga să demoleze gardul.

„Menținerea zidului din Baia Mare, care înconjoară o comunitate de romi, după ce instanța s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil asupra caracterului discriminatoriu al construcției, reprezintă faptă de discriminare continuă și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 7.000 lei față de UAT Baia Mare, prin primar”, susține cei de la CNCD.

