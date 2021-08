Zid împotriva refugiaților afgani. Turcia își ia măsuri pentru a bloca valurile de fugari la frontieră

Autoritățile din Turcia au anunțat că vor începe construcția unui zid, la granița cu statul vecin Iran, după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan. Măsura propusă de autoritățile de la Istambul este menită să oprească, dincolo de granițele sale, valurile de refugiați care pleacă din Afganistan, după cum relatează AFP.

Zidul, va avea 295 de kilometri în lungime și va fi completat cu valuri de sârmă ghimpată și șanțuri pentru a împiedica trecerea refugiaților.

„Vom intensifica munca şi vom consolida faptul că «frontiera noastră este de netrecut». O bună parte din el a fost finalizată. Aproximativ 150 de kilometri de şanţuri au fost săpaţi. Avanposturile de la graniţă şi zonele de bază au fost consolidate”, a spus ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar, potrivit Hurriyet Daily.

Mai multe mii de cetățeni afgani intenționează să părăsească țara de teama talibanilor care au preluat puterea la Kabul. Oamenii se tem pentru viața lor, dat fiind că talibanii sunt cunoscuți pentru intransigența lor religioasă.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.

For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021