Potrivit autorităţilor italiene care anchetează cazul, Alessia lua prânzul alături de colegele sale la cantina școlii „eSpezia”. După ce au terminat de mâncat, elevele se întorceau spre sala de clasă, însă micuța româncă nu a reușit să mai ajungă ajungă până acolo. Ea a început să se agite brusc și să facă semne cu mâinile pentru a fi observată de colegi, fiindcă nu mai reușea să respire. Învățătoarele au sosit în grabă și au sunat imediat la 118, iar în timp ce o ambulanță se îndrepta spre școala respectivă, operatorul le dădea indicații femeilor cum să îi acorde primul ajutor micuței de origine română: masaj cardiac, eliberarea căilor respiratorii de eventuale obiecte sau mâncare, etc.

Atunci când amubanța a ajuns însă la școală, Alessia era deja vânătă la față și în stare de inconștiență. Au resuscitat-o minute în șir și au conectat-o la aparate care să o ajute să respire, apoi au transportat-o la spitalul din Monterotondo.

Inima Alessiei începuse să bată din nou însă cum creierul său a fost neoxigenat minute în șir, s-a decis transferarea ei cu elicopterul la spitalul Policlinico Agostino Gemelli din Roma.

Aici, medicii au stabilit că lipsa de oxigen a afectat grav starea fetiței, însă nu au depus armele, luptând să fie ținută în viață. Miercuri dimineață însă inima Alessiei a obosit să mai bată.

„Fiica mea era bine, nu am liniște din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Medicii mi-au spus că i-au găsit ceva în gât, nu cred că era carne pentru că nu a mâncat asta, poate mozzarella sau altceva. Acum vreau doar să înțeleg și să se facă dreptate pentru fetița mea”, spune în lacrimi Laura, mama îndurerată a micuței Alessia.

„Ultimul sărut i l-am dat dimineață, ca de obicei, când am lăsat-o pe Alessia la ușa școlii. Am văzut-o intrând. La ieșirea de la școală urma să vin cu tatăl. Astăzi nu o vom mai face. În schimb ne-am găsit alergând la spital, disperați. Şi ne-am găsit fără ea”, a povestit îndurerată Laura, mama fetiței.

Femeia spune că a fost sunată de cei de la școală că fetița se simte rău. A ajuns într-un suflet.

„M-au sunat de la școală pe la 14.00, spunându-mi că Alessia e bolnavă. Am fost acasă și am fugit imediat, mi-a luat un minut pentru că e aproape. Când am intrat am văzut-o pe pământ, inconştientă și cadre medicale care încercau să o resusciteze. Lumea mea s-a prăbușit. Am sperat cu toate forțele mele că o să-și revină. Mi-au spus că a leșinat dintr-o dată”, a mai povestit Laura R.

Laura și Adrian R, părinții mucuței, sunt disperați și vor doar să afle adevrul și de ce nu s-a putut face nimic pentru ca fetița lor să fie salvată.

„Mă întreb ce este o salvare dacă acolo unde este cazul nu este trimis personalul necesar, mă întreb de ce să încerci să salvezi viața unui copil și apoi să trebuiască să fugi în altă parte. Mă întreb dacă nu s-a pierdut timp prețios. Am stat la spialul Gemelli toată noaptea, așteptând vești, atașat la o speranță. Și în schimb copilul meu a plecat și nu vreau să cred asta“, a mai spus, disparată, mama fetiței.

Procuratura din Tivoli a deschis o anchetă pentru a stabili cine se face responsabil pentru moartea Alessiei. Momentan s-a dispus efectuarea autopsiei în cazul fetiței.

Între timp, primarul localității Monterotondo a anunțat că va declara zi de doliu în oraș pentru data când va avea loc înmormântarea micuței românce Alessia, potrivit stiridiaspora.ro

