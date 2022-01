Zi de doliu în România! A murit sufletul muzicii populare. Veste cutremurătoare

Rela Ciulei, sufletul tarafului „Rapsozii Gorjului”, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. A fost o emblemă a muzicii populare, cântând pe marile scene ale României. A provenit dintr-o familie cu muzica în sânge, fiind sora marelui violonist Victor Țambu. Taraful din Peștișani îi purta numele îndrăgitei artiste.

Laurențiu Țambu, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care confirma decesul mătușii sale, menționând că înmormântarea va avea loc marți, la Brădiceni.

Rela Ciulei a declarat în nenumărate ori faptul că muzica lăutărească este viața ei, amintindu-și cu drag de momentele în care tatăl ei o urca pe masă pentru ca toată lumea să o audă cântând.

„Muzica lăutărească este viaţa mea! Talentul vine de la tatăl meu, cel mai vestit muzicant din Teleşti. Tatăl meu mă urca sus pe masă să mă vadă lumea cum cânt. Pot să spun că am crescut în muzică şi asta m-a făcut ceea ce sunt. Tot tatăl meu a fost omul care mi-a pus chitara în mână, a simţit că am în sânge iubirea pentru muzica lăutărească. Chitara este aceeaşi la care cânt şi acum. Mi-a adus-o tata când s-a întors din război. Este o chitară deosebită pentru că are doar patru coarde, iar cu ea se poate realiza un acord autentic din bătrâni“, a relatat Rela Ciulei pentru Gazeta de Sud în urmă cu ceva timp.

Istoria familiei Relei Ciulei

„Lăutari importanți au fost și în satul Telești, cel mai cunoscut din localitate fiind vioristul și solistul vocal Ioniță Țambu (n. 1903 – d. noiembrie 1956), fiul lăutarului Constantin Țambu zis Umbreluță. Banda sa a fost alcătuită inițial din bracistul Gheorghe Falcoe, chitarista Elisabeta Trohonel și basistul Trifon Trohonel. Concomitent cu creșterea faimei lui Ioniță Țambu a crescut și numărul membrilor formației, ajungând la unsprezece.

Pe lângă componenții primei sale bande s-au alăturat lăutarii din Peștișani, iar în timp și cei cinci copii ai lui Ioniță: solistele Aurelia și Anișoara Țambu și vioriștii Constantin, Ion și Victor Țambu. Ioniță Țambu a cântat și cu vocea balade, iar la vioară jocuri și dansuri ca Ofițereasca, Hora-n două părți și Sârba lui Ioniță. După moartea sa, conducerea bandei a fost preluată de fiul său, vioristul Constantin zis Tăin. Celălalt fiu al lui Ioniță, vioristul Ion Țambu, s-a căsătorit la Brădiceni cu Maria. Aici și-a format propria formație, foarte vestită și apreciată în zonă. Aurelia Țambu zisă Rela (n. 1938), prima fiică a lui Ioniță, a cântat la Brădiceni unde s-a căsătorit cu vioristul Nicolae Ciulei. Anișoara Țambru (n. 1944), fiica cea mică a lui Ioniță, solistă și acordeonistă, a cântat alături de soțul ei Nicu Trohonel.[4]

Mezinul familiei, vioristul Victor Țambu (n 1946), a ajuns unul dintre marii lăutari ai Gorjului. Acesta cântat în ansamblurile artistice „Doina Gorjului”, „Altița” și „Balada Jiului”. A înregistrat două CD-uri, un disc Electrecord cu 12 piese și a efectuat peste 30 imprimări radio. Are și patru compoziții proprii: Horă lui Victor Țambu, Sârba lui Ioniță, Sârba minerilor și Rustenul din Telești. El a înființat Ansamblul „Rapsozii Gorjului” împreună cu alți soliști instrumentiști de la Școala Populară de Artă. Cu timpul ansamblul s-a desființat, iar formația a devenit Taraful tradițional „Rapsozii Gorjului”, condus de soții Nicu și Rela Ciulei din Brădiceni“, a relatat Alexandru Doru Șerban, cunoscutul etnolog al județului Gorj.