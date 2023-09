Zelenski se întâlnește cu Biden la Washington, joia viitoare

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, joia viitoare, la Washington, după Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în care ambii lideri plănuiesc să țină un discurs marți. Anunțul a fost făcut de consilierul pentru Securitatea Națională, Jake Sullivan, la o conferință de presă la Casa Albă, potrivit El Pais.

Întâlnirea va avea loc într-un moment în care guvernul SUA încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina și contraofensiva acestei țări pentru recuperarea teritoriului ocupat de Rusia.

Ucraina, „progrese remarcabile” în contraofensivă

Până acum, progresul forțelor ucrainene a fost mai lent decât era de așteptat, deși Washingtonul insistă că s-au înregistrat „progrese remarcabile”, în special în sud-vest. Sullivan a mai subliniat că întâlnirea are loc la doar câteva zile după întâlnirea din estul Rusiei dintre președintele acestei țări, Vladimir Putin, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, într-o întâlnire despre care Washingtonul consideră că s-a abordat posibilitatea ca Phenianul să le furnizeze muniție și materii prime forțelor ruse.

Aceasta va fi cea de-a două vizită a lui Zelenski la Washington în nouă luni. Președintele ucrainean, care anul acesta s-a întâlnit și cu omologul său american la Hiroshima (Japonia) în cadrul summitului G-7 și în Lituania în cadrul summitului NATO, a călătorit deja în capitala americană în decembrie anul trecut, pentru o vizită în care, pe lângă discuţia cu Biden la Casa Albă, el s-a adresat ambelor camere ale Congresului pentru a solicita un flux continuu de arme cu care să respingă invazia rusă.

Câte arme au trimis SUA în Ucraina

De atunci, Statele Unite și-au dat treptat aprobarea pentru transferuri de arme de diferite tipuri, lucru care ar fi fost de neconceput la începutul războiului în urmă cu 19 luni.

Au autorizat expedierea tancurilor Abrams la începutul acestui an; mai târziu, au binecuvântat alte țări care au renunțat la avioanele de vânătoare F-16; au urmat bombe cu dispersie și, după cum au anunțat săptămâna trecută, vor trimite muniții antitanc cu uraniu sărăcit.

Vizita lui Zelenski coincide cu informații care sugerează că Casa Albă are în vedere trimiterea de sisteme de rachete tactice cu rază lungă de acțiune cunoscute sub acronimul ATACMS. Kievul susține că are nevoie de astfel de echipamente pentru a face progrese semnificative împotriva Rusiei.

Săptămâna trecută, secretarul de stat Antony Blinken a călătorit la Kiev pentru o vizită de două zile – a treia efectuată în capitala Ucrainei de la începutul războiului, în februarie 2022 – într-un gest de sprijin pentru guvernul Zelenski. Washingtonul, a insistat șeful diplomației americane, va sprijini Ucraina cu tot ce este necesar atât timp cât va fi nevoie.

Ce speră Zelenski să obțină

Dar, în ciuda mesajelor de bună voință din partea Guvernului SUA, sprijinul public american pentru război este în scădere. Mai mulți candidați republicani la Casa Albă la alegerile din noiembrie de anul viitor, inclusiv favoritul pentru a câștiga nominalizarea partidului, fostul președinte Donald Trump, s-au arătat sceptici cu privire la război și sunt dispuși să reducă sprijinul economic și militar pentru Kiev.

Biden a cerut Congresului să aprobe un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, care include 13,1 miliarde de dolari în asistență militară și 8,5 miliarde de dolari în asistență umanitară.

Dar cei mai conservatori membri ai Congresului, în special în Camera Reprezentanților, cer reduceri ale cheltuielilor federale. Unii au în vizor tocmai ajutoarele pentru Kiev.

Programul lui Zelenski în SUA

În discursul său în fața Adunării Generale a ONU, Zelenski plănuiește să facă apel la țări pentru un sprijin mai mare pentru Kiev și să încerce să convingă guvernele sceptice față de conflict să adopte poziții mai puternice de condamnare a războiului.

În timpul șederii sale în Statele Unite, el intenționează să se întâlnească cu diverși lideri internaționali, inclusiv cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, așa cum a anunțat guvernul israelian.

La Washington, potrivit publicației digitale „Punchbowl News”, va vizita din nou Capitoliul, deși de data aceasta nu se va adresa celor două camere. În schimb, el se va întâlni individual cu parlamentarii.

(Articol de Macarena Vidal Liy; Traducerea: Rodezia Costea, RADOR)