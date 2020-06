Arafat Mohd Ghaleb Mohd Abdel Rahim este un om de afaceri iordanian care a adus la muncă, în România, 44 de egipteni și tunisieni, pe care i-a țepuit, informează ziarulromanesc.

Oamenii, muncitori necalificaţi, au ajuns în oraş la începutul anului şi au ajutat la demolarea unor clădiri vechi şi la construirea altora noi. Însă, odată cu decretarea stării de urgenţă, contractele lor au fost suspendate. Şi s-au trezit fără niciun sprijin.

Abandonaţi de patron într-o casă din Sibiu

Lefteri și abandonaţi într-o casă din Sibiu, muncitorii africani au fost nevoiți să supraviețuiască din ajutoare de la Crucea Roșie. Nu şi-au primit banii restanţi de la începutul anului şi au ales să intre în greva foamei.

După ce li s-a promis că îşi vor primii salariile restante, au renunţat la formă de protest. Dar ziua de plată a mai venit:

“Fiecare dintre noi am plătit mii de euro pentru o viză. Apoi am venit în România, am muncit şi nu ne-am luat salariile. Familia mea din Egipt nu are niciun ban, de luni de zile, stau fără niciun ban. Am fost la biroul de emigrări, la ambasadă, nu pot să ne ajute cu nimic legat de acest contract de muncă. Nu ne poate ajuta nimeni, am nevoie de salariul meu, de permisul de muncă, am plătit mulţi bani”, s-a plâns un bărbat.

Să mă întorc în Egipt fără nimic, asta e imposibil

“De ce să mă întorc în Egipt? Să primesc banii investiţi, salariul restant şi mă întorc acasă. Să mă întorc în Egipt fără nimic, asta e imposibil”, a declarat unul dintre muncitorii păcăliţi.

Muncitorii au reuşit să depună o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă, care a mers în control pe 20 mai, abia la o lună şi jumătate după ce au aflat de situaţia disperată a muncitprilor străini. Inspectorii au decis să aplice primele amenzi în valoare de 8.500 de lei pentru neconformităţi în domeniul relaţiilor de muncă şi a impus firmei angajatoare termenul de 6 iunie pentru plata drepturilor salariale, altfel se vor alege cu noi amenzi.

Nimeni nu a văzut un leu. Singura soluţie a muncitorilor este să-l dea în judecată pe patron

Inspectorii s-au întors abia pe 9 iunie la firma care şi-a ţepuit angajaţii, au dat din nou de uşa încuiată, aşa că au lăsat o notificare, spun surse din Ministerul Muncii.

ITM Bucureşti nu poate decât să îi amendeze până când vor platii salariile, dar nu-i poate obliga pe patroni să facă acest lucru. ITM susţine că singura soluţie a muncitorilor străini este să îl dea în judecată pe iordanian. De la 1 iunie, cei 44 de oameni au început să muncească pe şantierul unei alte firme, în acelaşi domeniu în care s-au pregătit.