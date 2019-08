Oamenii de știință au combinat date din două mari studii realizate pe termen lung cu 69.744 de femei și 1.429 de bărbați, care au completat chestionarele pentru a afla cât mai multe despre fiecare în parte.

După ce au luat în considerare condițiile de sănătate, comportamente precum dieta și exercițiile fizice și alte date demografice, oamenii de știință au putut să arate că cele mai optimiste femei ( 25%) au trăit în medie cu 9% mai mult decât colegii lor mai pesimiști.

Pentru bărbați rezultatele au fost următorele: cei mai optimiști din grup au trăit cu 10,9% mai mult decât colegii lor, în medie, potrivit Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cele mai optimiste femei au avut de 1,5 ori mai mari şanse să atingă vârsta de 85 de ani decât femeile mai puțin optimiste, în timp ce bărbații cei mai optimiști au avut de 1,7 ori mai multe șanse de a atinge această vârstă.

Oamenii de știință sugerează că o stare de spirit optimistă poate promova comportamente sănătoase, cum ar fi exercițiile fizice și alimentația sănătoasă și îi poate ajuta pe oameni să reziste tentației impulsurilor nesănătoase, cum ar fi fumatul și alcoolul.

Optimistii pot gestiona, de asemenea, stresul mai bine decât pesimiștii, alegând să urmărească obiective pe termen lung, mai degrabă decât recompense imediate atunci când se confruntă cu o situație dificilă. Chiar dacă sunteți pesimist, luați o doză bună de curaj: pesimiștii pot învăța să devină mai optimiști cu sfaturi adecvate, așa cum au arătat cercetările anterioare. Cu toate acestea, nu este clar dacă astfel de modificări de comportament pot afecta durata de viață, se mai arată în studiu.

Optimismul este un atribut psihologic: o persoana optimistă crede că lucrurile bune se vor întâmpla şi că viitorul va fi favorabil. Persoanele optimiste sunt mai puțin susceptibile să capete boli cronice și să moară prematur. Rezultatele studiului sugerează că optimismul este legat de o durată de viață mai lungă de la 11 la 15%, în medie şi cu şanse de a trai până la vârsta de 85 de ani sau chiar mai mult.

