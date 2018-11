Xiaomi M365 - trotineta electrica pliabila, sistem dual de franare, autonomie 30 km/h. Cel mai bun raport calitate - pret! (P)

La prima vedere, Xiaomi M365 pare sa fie doar un alt scuter electric. Dar nu este asa. Este suficient sa pui piciorul pe ea pentru cateva minute ca sa-ti dai seama ca are acel ceva diferit de alte trotinete electrice. In afara de pretul avantajos exista un set de caracteristici care o fac sa fie extrem de practica si versatila.





Traficul din Bucuresti nu este tocmai prietenos pentru mersul cu masina, motiv pentru care vehiculele electrice au fost atat de bine primite in randul celor care trebuie sa strabata o distanta considerabila in fiecare zi pentru a ajunga la serviciu. Bicicleta electrica, biciclu electric, scuterul si trotineta electrica reprezinta cateva alternative demne de avut in vedere atunci cand vrei sa fentezi aglomeratia orasului si stresul de a sta minute intregi in masina la semafor.

Piata vehiculelor electrice a explodat pur si simplu in 2018, tot mai multe persoane ajungand la concluzia ca trebuie sa-si procure un o astfel de jucarie de oameni mari. Preturile sunt extrem de variate, iar trotineta Xiaomi M365 puncteaza foarte bine atat la accesibilitate, cat si la calitate. Va invit sa priviti mai atent acest model si sa-i descoperiti calitatile pe indelete. Daca inca nu ati achizitionat un scuter electric, ultima luna din an, cea a cadourilor, poate fi momentul oportun sa faceti acest lucru.

Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365 Electric Scooter FBC4004GL, 30 kmh autonomie max, Viteza 25 Km/h, versiunea europeana (Negru)

Specificatii

Putere motor: 250W

Baterie: Lithium 18650 mAh

Autonomie maxima: 30km viteza

Viteza maxima: viteza 25kmh

Greutate: 12.5 kg

Greutate suportata: 100 kg

Sistem de franare: dual, format din sistem de franare E-ABS frontal si frână pe disc pe spate

Roti: anvelope pneumatice de 8.5 inch

Timp necesar pentru incarcare: 0%-100% 5.5 ore

Lumini: Frontale si pe spate

Caracteristici speciale: Aplicatie de integrare mobila, sistem inteligent de convertire a energiei kinetice in energie electrica

Trotineta Xiaomi M365: Design 99% out-of-the-box si constructie robusta

Xiaomi M365 se caracterizeaza prin linii simple si minimaliste. Multiple detalii rosii ies in evidenta sporind impactul vizual si frumusetea designului. Mecanismul de pliere este inteligent si unic: manerul de prindere se fixeaza pe bara de protectie din spate si permite utilizatorului sa ridice si sa transporte trotineta direct pliata. Pentru ca are 12.5 kg nu putem spune ca este cel mai usor scuter electric de pe piata, dar chiar si asa poate fi manevrat relativ simplu.

Foarte interesant la acest scuter este designul 99% out-of-the-box, ceea ce inseamna ca este extrem de simplu de asamblat. Practic este suficient sa prindeti 4 suruburi cu o cheie hexagonala (toate acestea fiind incluse in pachet) si in urmatoarea clipa o puteti scoate la plimbare. Asta este tot. Fiecare componenta a trotinetei electrice este bine gandita si toate se imbina perfect intre ele. In afara de faptul ca este construită din aluminiu, detaliile de proiectare sunt vizibile: sudura robusta si ingrijita, plastic de calitate superioara, toata cablajele sunt frumos mascate si incastrate. Un lucru notabil tine de calitatea elementelor din cauciuc, un capitol la care multe alte trotinete electrice nu stau grozav. Placutele antiderapante de pe platforma, precum si manerul anti-alunecare de pe ghidon, fabricate din cauciuc, sunt placute la atingere si fiabile.

Pe partea din fata-stanga a ghidonului se afla frana de mana pentru roata din spate. Mecanismul de franare are un sistem ABS regenerativ, astfel incat franarea sa functioneze pentru a incarca bateria si pentru a incetini viteza treptat. Actionarea manerului de frana nu duce la opriri instantanee, ceea ce inseamna ca trebuie cumva sa planificati acest lucru in timp ce va deplasati. Oricum oprirea instantanee pe un scuter electric poate fi deosebit de periculoasa.

Exista de asemenea un claxon manual pe partea stanga, care poate fi activat rapid si simplu cu degetul mare. Pur si simplu miscati butonul cu mana pentru a claxona. Acest lucru este util pentru a va asigura ca pietonii sunt constienti de prezenta dumneavoastra, atunci cand coborati sau urcati pe trotuar.

Acceleratorul de viteza se afla pe partea dreapta a ghidonului. El poate fi activat prin apasarea piesei rotative cu degetul mare. Cu cat apasati mai intens cu atat va deplasati mai repede. Dupa conectarea telefonului smartphone, puteti activa modul "croaziera" (cruise control), astfel incat apasarea si mentinerea vitezei maxime pentru mai mult de 5 secunde sa activeze sistemul de control al vitezei de croaziera. Pentru dezactivarea sistemului de control al vitezei de croaziera fie actionati frana, fie atingeti butonul de acceleratie.

In centrul ghidonului se afla butonul de pornire, alaturi de patru indicatoare LED pentru nivelul de putere. Apasati si tineti apasati butonul pentru a porni si opri scuterul electric. Apasati butonul o singura data cand este pornit, pentru a activa si dezactiva farurile.

Mai jos pe suport exista mecanismul de eliberare pentru plierea ghidonului spre roata din spate. Comutatorul flip-ului se fixeaza foarte bine, astfel incat puteti apuca usor trotineta pliata si o puteti muta acolo unde doriti. Mecanismul de eliberare consta intr-o parghie simpla lunga pe care o ridicati si o coborati. Exista un element de blocare care impiedica desfacerea accidentala.

Roata din fata gazduieste motorul electric care va ajuta sa va deplasati cu viteza. Rotile sunt foarte solide, iar platforma este acoperita cu un covor texturat care previne alunecarea accidentala. Placa este suficient de spatioasa pentru a putea sta confortabil cu ambele picioare in timpul deplasarii. Dispozitivul de protectie al rotii din spate contine filetul pentru fixarea ghidonului atunci cand transportati scuterul. Pe partea din spate se afla un LED rosu care se aprinde atunci cand porniti farul. Cand franati, acesta lumina clipeste pentru a-i avertiza pe oamenii din spatele dumneavoastra ca intentionati sa opriti.

Scooter electric Xiaomi M365 - Despre putere

Trotineta electrica Xiaomi M365 are un motor fara perii de 250W si un cuplu de 16 Nm. Acest lucru inseamna ca poate atinge o viteza maxima de 25 km/h si poate ridica o panta de pana la 14 grade inclinatie.

O baterie incarcata complet are autonomie de 30 km/h, ceea ce este destul de mult pentru o trotineta electrica. Este suficient sa va ganditi cum ar fi sa parcurgeti pe jos pe acesta distanta in loc sa stati comod pe platforma trotinetei. Nivelul de incarcare este indicat de patru lumini LED care se afla pe panoul de comanda, iar acest lucru este foarte util pentru ca sa va puteti planifica de fiecare data calatoria. Cu siguranta nu ar fi deloc placut sa ramaneti fara baterie la jumatatea drumului spre casa.

Caracteristici scuter electric Xiaomi M365

