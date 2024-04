Social Vestea momentului despre Windows. Ce trebuie să facă toți utilizatorii







Microsoft a anunțat un program de asistență pentru Windows 10, care le va permite utilizatorilor să plătească un abonament pentru actualizările de securitate. Compania a dezvăluit structura de prețuri pentru acest program, care începe de la 61 de dolari per dispozitiv și se dublează în fiecare an, timp de trei ani.

Actualizările de securitate pentru Windows sunt importante, deoarece îi protejează pe utilizatori de orice vulnerabilitate descoperită în sistemul de operare. În prezent, Microsoft lansează o actualizare de securitate pentru Windows 10 o dată pe lună. Acest lucru se va opri în luna octombrie a anului 2025.

Windows 10 va fi cu plată

Utilizatorii care încă mai folosesc Windows 10 după această dată nu vor mai fi eligibili pentru actualizările Microsoft, cu excepția cazului în care plătesc o sumă mare de bani. Programul de suport extins pentru Windows 10 le va permite utilizatorilor să plătească pentru trei ani de actualizări de securitate suplimentare.

Abonamentul poate ajunge și la 244 de dolari

Prețul este de 61 de dolari per dispozitiv, dar se dublează în fiecare an, timp de trei ani. Asta înseamnă că al doilea an vă va costa 122 de dolari per dispozitiv, iar al treilea an vă va costa 244 de dolari per dispozitiv. Pentru prima dată, Microsoft le va permite, de asemenea, și utilizatorilor non-corporate să se aboneze la programul de asistență extinsă.

Acest program este oferit de Microsoft pentru a încuraja cât mai mulți utilizatori să treacă la Windows 11, care beneficiază încă de suport complet și primește actualizări gratuite de securitate, potrivit Windows Central.

Microsoft face mari schimbări

Microsoft a anunțat că va face noi schimbări la ultima variantă a sistemului de operare Windows 11. Această variantă a sistemului de operare va fi livrată utilizatorilor fără două aplicații preinstalate. Este vorba despre aplicațiile Maps și Movies and TV. Pe viitor, cele două aplicații vor putea fi descărcate doar din magazinul de aplicații.

Sistemul de operare Windows 11 are o cotă de piață de peste 23%. Acesta este cotat sub nivelul Windows 10, care domină piața cu o cotă de aproape 70%. Microsoft a lansat recent un update pentru Windows 11 care va veni cu mai multe funcții noi. Acestea sunt bazate pe inteligența artificială generativă.