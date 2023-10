Will Smith, reacție fabuloasă la apariția memoriilor soției sale, Jada Pinkett Smith

Will Smith și cartea de memorii a soției sale. Într-un email trimis la The New York Times, actorul a recunoscut că această carte l-a trezit la realitate. A spus că a înțeles că actrița Pinkett Smith „a trăit o viață mai la limită decât și-ar fi dat el seama. Că este mai rezilientă, deșteaptă și plină de compasiune decât înțelesese el până acum.” Un dosar plin cu fapte de viață.

„Când ai fost cu cineva mai mult de jumătate din viața ta, se instaurează o anumită orbire emoțională. E foarte ușor să îți pierzi sensibilitatea față de nuanțele și frumusețile subtile ale acesteia,” a scris câștigătorul premiului Oscar. În timpul apariției lui Pinkett Smith la podcastul „On Purpose with Jay Shetty”, prezentatorul a citit și o scrisoare adresată acesteia de către Will Smith. „Te aplaud și te onorez,” a citit Shetty din scrisoare. „Dacă aș fi citit această carte acum 30 de ani, cu siguranță te-aș fi îmbrățișat mai mult.” Acum, doar moartea îi va despărți…

„O să încep acum – Bine ai venit în Clubul Autorilor,” a continuat Will Smith în scrisoare. „Te iubesc la nesfârșit. Acum du-te și ia un Merlot și odihnește-te.” Pinkett Smith a râs. „Știe că nu pot să beau Merlot,” a răspuns ea înainte de a se emoționa. „E superb.” „De aceea nu pot să divorțez de acest nebun,” a spus ea râzând.

Will Smith a avut o reacție relaxată

Will Smith a ales să trateze cu ușurință agitația din jurul memoriilor lui Pinkett Smith, care vor apărea pe rafturile librăriilor la 17 octombrie.

Duminică, „Prințul din Bel Air” a publicat pe Instagram un clip în care apare pe o navă. Se vedea cum stă întins pe punte, îmbrăcat gros. Aparent relaxat, cu brațele încrucișate și ochii închiși. „Un fapt interesant despre mine,” se aude o voce spunând peste video. „Pot să dorm aproape oriunde.”

Înainte de lansarea cărții, Pinkett Smith a stat de vorbă cu prezentatoarea emisiunii „Today”, Hoda Kotb, și a explicat de ce ea și Smith nu au pus punct oficial. Pinkett Smith a clarificat că separarea lor nu a fost „un divorț pe hârtie”.

“Când am ajuns în 2016, pur și simplu ne-am săturat să tot încercăm.” „Am făcut o promisiune! Că nu va exista niciodată un motiv ca să divorțăm,” i-a spus ea lui Kotb, în vârstă de 59 de ani. „Vom face orice. Și pur și simplu nu am putut să încalc acea promisiune.” Pinkett Smith a declarat și pentru revista People că „încă încercăm să ne dăm seama (n.n. dacă putem continua)”

Cuplul a spus „Da” în 1997, în timp ce vedeta era însărcinată cu fiul lor, Jaden, în vârstă de 25 de ani. Ei mai au o fiică, pe nume Willow, de 22 de ani. Smith este și tatăl lui Trey, în vârstă de 30 de ani, din căsătoria sa anterioară cu actrița/producătoarea Sheree Zampino. Acea primă căsătorie a durat din 1992 până în 1995.