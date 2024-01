O nouă înșelătorie pe WhatsApp. A rămas fără bani în câteva secunde

O nouă înșelătorie pe WhatsApp. O tânără din Marea Britanie, Bella Betterton, a fost ținta unei înșelătorii de recrutare online și a rămas fără 3.000 de lire sterline. Ea a primit mesaje și apeluri de la escroci și a crezut că a participat la un interviu de angajare real. Infractorii i-au furat datele cardului și banii pe care îi economisise pentru facultate.

O nouă înșelătorie pe WhatsApp

Sumele de bani furate prin mesaje de înșelătorie de recrutare pe text și WhatsApp au crescut de la 20.000 de lire sterline la aproape 1 milion de lire sterline în ultimul an. Poliția Londrei a declarat că din ce în ce mai multe persoane au fost păcălite prin această metodă.

Comandatul temporar al polițiștilor britanici, Oliver Shaw, a spus că acest tip de fraudă este „foarte subraportată”. Înșelătoriile de recrutare implică infractori care atrag victimele cu promisiunea unor venituri extra, înainte de a le fura detaliile bancare sau de a le prelua controlul asupra telefoanelor pentru a le fura banii.

Infractorii cibernetici i-au furat banii pentru facultate

Bella, din Devon, Marea Britanie, strângea bani pentru un curs de cinci ani de biochimie, care costa 10.000 de lire sterline. Tânăra a fost păcălită de infractorii cibernetici și a rămas fără 3.000 de lire sterline. Ea a spus că a strâns cu greu această sumă de bani.

„De-abia îmi pierdusem un loc de muncă pe care îl aveam de trei ani și încercam să-mi găsesc din nou echilibrul pentru a putea continua să economisesc pentru facultate”, spune ea. „Îmi puseseam CV-ul acolo, așa că am crezut că [mesajul de înșelătorie]… era un lucru legitim.”

Cum au fost păcălită tânăra

Escrocii au păcălit-o că îi oferă un loc de muncă pentru a îi fura banii. Tânără bănuiește că infractorii cibernetici au instalat o aplicație ilegală pe telefonul ei, pentru a face patru plăți mari cu cardul la o casă de schimb de criptomonede, folosind banii ei.

„Când mi-am privit telefonul și am văzut toate aceste plăți… [am simțit] un șoc complet, panică. Nu știam dacă le pot opri, dacă există o modalitate de a rezolva situația. Nu știam cum să anulez sau să vorbesc cu oamenii sau să-mi protejez contul bancar. Nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva. M-am simțit destul de derutată de asta. Erau trei luni de muncă, toată vara, 50-55 de ore pe săptămână. Așa că am fost foarte îndurerată și supărată de toate.”, a spus ea, potrivit Dcnews.