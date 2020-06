Situația nu este una prea plăcută. Joi s-au înregistrat 460 de cazuri noi de COVID-19. Autoritățile sunt îngrijorate de situație și iau în calcul impunerea unor noi restricții.

„Evaluăm fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare caz în parte și anchetă epideomiologică. În funcție de evoluție vom avea și anumite restricții sau anumite izolări de focare. În acest moment avem o creștere de cazuri, evaluăm fiecare zi și luăm o decizie. Evoluția ne va da măsura tratamentului și recomandărilor care vor urma în condițiile în care vom avea o creștere exponențială nu una progresivă și care va forța sistemul medical, unitatea de primiri urgență sau terapia intensivă, atunci vom fi nevoiți să luăm și alte măsuri”, a spus Ludovic Orban.

El afirmă că nu își dorește o astfel de situația, dar dacă numărul de infectări va fi în creștere nu va pune în pericol viața oamenilor și va fi nevoit să impună alte restricții.

„Nu ne dorim să mai apelăm la nicio măsură restrictivă. Vom lua măsurile la care ne-am gandit cu o singură condiție. Să nu existe un număr foarte mare de infectări și să nu punem în pericol sănătatea oamenilor. Vom face o evaluare sâmbătă, duminică, și în funcție de datele pe care le vom avea, vom decide. Repet, nu vreau să impunem alte restricții”, a mai spus Ludovic Orban, potrivit Cancan.

Anunțul vine în contradicție cu declarațiile, de zile trecute, ale ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, care dădea sigurări de relaxare pentru după 1 iulie.

„Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile particular, fiecare locație este evaluată particular, dacă vor fi niște restricții vor fi strict punctuale și locale”, a conchis Tătaru.