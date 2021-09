Bărbatul în vărstă de 102 ani dezvăluie secretele longevității. În fiecare zi a mâncat un anumit produs. Ce sfat are pentru tineri

Vasile Țapu a împlinit în urmă cu 2 luni spectaculoasa vârstă de 102 ani, iar acesta este cel mai vârstnic locuitor al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”Iași.

Bătrânul sfătuiește tinerii să treacă prin viață cu calm

Bărbatul a declarat că a încercat toată viața să nu se agitate sau să se streseze inutil, chiar dacă a fost în război 4 ani.

„Sunt veteran de război, am fost pe front timp de 4 ani. Cum să fie în război? A fost foarte greu, a fost un calvar. Era infernul. Războiul e război, ferească Dumnezeu să mai fie război. A fost nenorocire. După ce m-am eliberat din armată, am făcut serviciu. După război a fost criză, a fost greu, dar odată cu trecerea anilor s-au mai îmbunătățit lucrurile.”, a spus Vasile Țapu.

Din fiecare zi a bătrânului fac parte legumele și fructele pentru un plus de serotonină.

„Am venit din 2018 aici, la cămin, și îmi este foarte bine. Am o rutină acum, aici, nu prea fac foarte multe, dar nici nu mai pot. Le fac ușor și cu calm pe toate. Nu știu dacă pot să spun că acesta e secretul unei vieți lungi, dar eu mănânc foarte multe fructe. Pe lista mea de cumpărături sunt mereu următoarele fructe: banane, mure, afine, kiwi. Îmi plac toate fructele, iar în cameră am mereu câte un fruct. Nu trece zi fără să mănânc fructe și am făcut toată viața mea asta. Nu m-am stresat niciodată, chiar de am trăit momente foarte grele în viață”, a declarat Vasile Țapu.

Bătrânul este perfect sănătos

Vasile Țapu este un exemplu pentru oamenii din căminul în care trăiește, datorită stilului de viață sănătos. Acesta nu are probleme de sănătate, nu primește nici măcar un tratament, iar activitatea lui preferată este să se plimbe în curtea centrului de bătrâni.

„Domnul Vasile chiar este un exemplu pentru mulți dintre noi. Cu toții îl iubim și ne place foarte mult să stăm de vorbă cu el. Mie chiar îmi face plăcere să vorbesc cu el la telefon. Ne înțelegem foarte bine. Să știți că el nu merge la cabinetul medical, decât dacă are nevoie de o pastilă pentru durere de cap sau de stomac, în caz că se simte rău după ce mănâncă, însă el nu are o boală cronică sau ceva. Nu are tratament pe care să-l urmeze. El este foarte activ. În special, cei care nu vor să participe la activități și preferă să stea în cameră la televizor sunt cei care se îmbolnăvesc”, a adăugat ergoterapeutul căminului, care se ocupă de activitățile beneficiarilor.

Bărbatul este o lecție pentru angajații căminului

„Este atât de calm și face toate lucrurile foarte relaxat. El nu se grăbește niciodată. Masa e la ora fixă, mănâncă încet, nu că noi pe fugă. Stresul nu există la el sau cel puțîn așa arată. E un exemplu de liniște și pace”, a precizat ergoterapeutul căminului, cea care se ocupă de activitățile beneficiarilor.