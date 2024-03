Monden Celebrul „Sandokan” se întoarce. Când apare la TV







„Sandokan” se întoarce. Filmările la serialul cu celebrul pirat vor începe în Calabria, la sfârșitul lunii aprilie, anunță cotidianul italian La Stampa.

Cine va produce noua serie a cunoscutului serial italian

Serialul, realizat de Lux Vide, o companie din grupul Fremantle, şi care este o adaptare după istorica saga scrisă de Emilio Salgari, îl avea drept protagonist pe actorul Can Yaman (care-l va înlocui pe celebrul Kabir Bedi).

Primul sunet de clachetă se va auzi la sfârșitul lunii aprilie în Calabria, unde a început recent construcția coloniei engleze Labuan, în zona industrială Lamezia Terme, care va servi drept fundal pentru o parte a filmărilor.

„Sandokan”, un proiect care îi va face pe spectatori să viseze

Luca Bernabei, CEO Lux Vide, a declarat: „Sandokan este un proiect mare care îi va face pe spectatori să viseze ducându-i în lumi îndepărtate și necontaminate”.

„Serialul a trecut printr-un lung proces de dezvoltare care ne-a permis să adaptăm saga iconică într-un serial TV internațional cu o abordare extrem de contemporană”, a mai spus reprezentantul companiei producătoare a serialului.

„Sandokan”, prilej de promovare a regiunii italiene Calabria

În timp ce Luciano Vigna, director general al Calabria Film Commission declară: „Este un proiect important pe care Fundația Film Commission a decis să-l dezvolte, atât din punct de vedere industrial, cât și promoțional, cu un partener de top în sectorul audiovizual.

Filmările serialului vor implica și alte locuri din regiune, de-a lungul coastelor și în zonele interioare, în scopul unei promovări mai ample a imaginii și peisajului frumoasei noastre Calabrii.”

Pentru cei tineri, care nu au Sandokan este un pirat ficțional de la sfârșitul secolului al XIX-lea, creat de scriitorul italian Emilio Salgari. Prima sa apariție are loc în romanul Le Tigri di Mompracem, publicat în foileton în perioada 1883-1884 sub titlul „La tigre della Malesia”. Sandokan este protagonistul a 11 romane de aventuri și este cunoscut în Marea Chinei de Sud ca „Tigrul Malaeziei”.

În anul 1964 au fost filmate patru filme italiene cu actori americani și care au beneficiat de o lansare pe plan internațional.

Sandokan the Great (Sandokan, la tigre di Mompracem) (1964) Sandokan - The Pirate of Malaysia (I pirati della Malesia) (1964) Sandokan Fights Back (Sandokan alla riscossa) (1964) Sandokan vs The Leopard of Sarawak (Sandokan contro il leopardo di Sarawak) (1964)

(Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMÂNIA)