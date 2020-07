Din acest motiv, scafandrii au fost adesea nevoiți să poarte două puști în timpul misiunilor, una pentru uscat și alta pentru a fi folosită în apă. Recent, o companie norvegiană a găsit o soluție ingenioasă. Mai precis, a inventat o muniție specială. Noile gloanțe creează o bulă de gaz care îmbracă proiectilul, împiedicând astfel apa să-l încetinească. Unele torpile rusești folosesc de ceva timp acest procedeu pentru a atinge viteze foarte mari sub apă.

E vorba, în primul rând, de forma proiectilului. Pentru a obține acest efect, vârful glonțului (sau al torpilei) trebuie retezat într-un anumit unghi. Mai mult, trebuie utilizate substanțele explozive potrivite astfel încât să asigure impulsul necesar proiectilului. Producătorul norvegian de muniție DSG fabrică în acest moment cartușe de trei calibre, 5,56, 7,62 și 12,7 mm. Aceste cartușe au primit denumirea de muniție multi-mediu (MEA) și pot fi folosite cu ajutorul unor arme obișnuite, e drept după ce suferă unele modificări.

Gloanțele de calibrul 5,56 lovesc cu acuratețe țintele aflate la o distanță de aproximativ 15 metri sub apă și peste 500 de metri în aer. Un alt mare avantaj al acestei muniții este că se poate trage de e uscat în apă și viceversa cu o precizie mult superioară.

Dacă armele de mic calibru ale scafandrilor greu pot fi determinante pentru soarta unei bătălii, situația se scrhimbă în ceea ce privește calibrul 12,7 mm. Cu ajutorul muniției multi-mediu, mitralierele montate pe vehiculele subacvatice fără echipaj uman (Unmanned underwater vehicles-UUV) ar putea distruge sonarele navelor sau chiar ar putea doborî elicopterele care survolează zona asigurând protecie aeriană.

Asrfel, s-a dovedit că un vehicul subacvatic fără echipaj uman aflat la cinci metri sub suprafața apei poate lovi o țintă aflată în aer la o distanță de un kilometru. Testele arată, de asemenea, că muniția MEA își păstrează puterea penetrantă chiar și după schimbarea mediului pe care îl traversează. Astfel, gloanțele trase de pe uscat sub un anumit unghi sunt în stare să perforeze o placă groasă de oțel aflată sub apă.

Deocamdată, nicio armată din nu folosește muniția fabricată de firma norvegiană. Rusia pare să fi adoptat, însă, o nouă pușcă și muniție specială cu caracteristici similare MEA. Noile puști rusești sunt de calibrul 5,45, notează nationalinterest.org.