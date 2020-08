Vulpița este extrem de tristă și a considerat că divinitatea o mai poate ierta.

Cu lacrimi în ochi, Veronica Stegaru a spus că așa ceva nu se va mai repeta și că nu vrea să-l piardă pe Viorel sau să i se destrame familia, mai ales ținând cont de faptul că soțul său a iertat-o din nou.

„Ieri a apărut un filmuleț din urmă și am nevoie de un sfat. Am greșit, recunosc și-mi pare rău. Nu trebuia să fac ce am făcut. Am fost tânără, eram la început. Eram căsătorită cu Viorel și soacră-mea stătea mereu cu gura pe mine și cred că de asta am luat-o pe altă cărare. Credeam că nu se va afla, nu știam că sunt filmată, nu mi-a cerut nimic în schimb acel bărbat.

Acum, Viorel e supăra., dar a trecut peste, a zis că mă iartă. Vreau să nu mai greșesc și să rămân alături de soțul meu pentru că avem o fetiță împreună. Știu că putem să ne despărțim și că-l fac și pe el să sufere”, a spus Veronica Stegaru, la Acces Direct.

După întâlnirea cu Veronica Stegaru, preotul a declarat la Acces Direct că, acum, aceasta are sufletul curat și este de apreciat faptul că a vrut să-și recunoască toate greșelile.

„Veronica, de astăzi, are sufletul curat. Este lăudabil că s-a gândit să cheme preotul. Fericiți sunt cei care fac pace și cei care nu judecă”, a spus preotul, consemnează Cancan.

Venită din județul Vaslui tocmai în Capitală, Veronica Stegaru a luptat zi de zi pentru a câștiga statutul de „vedetă” în televiziune. S-a lansat chiar și în muzică și a făcut eforturi mari pentru a scăpa de sărăcia lucie care i-a învăluit întreaga viață.

Ziua în amiaza mare, Vulpița a fost filmată în Blăgești, în timp ce făcea amor în iarbă cu un bărbat misterios, cel mai probabil de la ea din sat.

Cei doi nu au avut deloc inhibiții în fața camerei telefonului mobil cu care îi filma un alt bărbat care, culmea… se mai și amuza de situație. La un moment dat, partenerul de ocazie al Veronicăi Stegaru o întreabă ceva legat de „activitatea” cu Viorel, cel mai probabil de când nu a mai avut o apropiere intimă de soțul său, întrebare la care Vulpița răspunde cu… „Nu știu!”.

Câteva secunde mai târziu, Veronica Stegaru îi comunică partenerului său… că partida devine dureroasă, însă bărbatul nu se oprește și continuă să-și vadă de treabă. Mai mult, Vulpița îi spune, la un moment dat, să nu mai filmeze și, dacă filmează, să nu posteze filmarea. „Nu mă mai filma”, îi spune Vulpița, aparent speriată de situație.

Respectivul film a devenit viral, spre supărarea sățului încornorat, Viorel.