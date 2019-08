Dacă vi s-ar spune că e posibil să se descopere data morţii dvs., aţi dori s-o cunoaşteţi? Pentru că oamenii de ştiinţă de la „Max Planck Institute for Biology of Aging”, au dezvoltat o nouă analiză a sângelui capabilă de a prevedea dacă se va muri în următorii 10 ani şi, după cum spun cercetătorii, testul are o precizie destul de mare, 83%.

Echipa de cercetători condusă de oamenii de știință din Olanda s-a bazat pe date de la 44.168 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 109. Datele includeau înregistrări de decese și măsurători din 226 de substanțe diferite aflate în sânge. Din 44.168 de persoane, 5.512 au murit în perioada de urmărire, de aproximativ 17 ani. Cercetătorii au dorit un test pentru a afla data morţii Ei au folosit 14 analize de sânge pentru a încerca să prezică decesele, iar aproximativ 83% au fost exacte la prezicerea deceselor. Dar, precizia a scăzut la aproximativ 72% atunci când au prezis decesele pentru persoane peste 60 de ani. Testul a fost descris într-un studiu publicat în revista Nature Communicatons şi preluat de multe media internaţionale. Echipa a căutat „biomarkerii” (În genetică, un biomarker este un fragment al secvenţei de ADN, cauza unei boli sau a unei anumite predispoziţii patologice) care erau mai mari la cei care au trăit mai mult şi i-a folosit pentru a determina riscul de mortalitate. În mod special au rezultat 14 biomarkeri în sânge care păreau să influenţeze riscul de moarte şi pe care cercetătorii i-au luat în considerare pentru test. Potrivit acestora este vorba de „un pas înainte emoţionant dar – avertizează ei – sunt necesare cercetări ulterioare înainte ca un astfel de test să poată fi folosit ca examinare convenţională”.

