Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță vreme deosebit de frumoasă în continuare. După prânz, temperaturile maxime la nivelul țării vor atinge 25-33 de grade Celsius.

De asemenea, ANM precizează că vremea este mult mai călduroasă decât normalul acestei perioade. În majoritatea regiunilor, soarele își va face simțită prezența, iar timpul este perfect pentru a petrece vremea afară.

În București, temperaturile au început să crească în ultima vreme și așa se va menține și în continuare. Tempertura maximă ajunge până la 31-32 de grade C, iar minima se va situa în jurul valorilor de 15-16 grade C. În zona preorășenească, temperaturile pot coborî până la 13 grade C, pe timpul nopții.

Cu toate că sezonul vacanțelor a trecut, temperaturile se mențin mari și pe litoral. În Constanța, oamenii încă se pot bucura de zile însorite și frumoase. ANM anunță temperaturi de 26 de grade C, iar cerul se anunță senin. Vântul va sufla cu o putere de 24 km/h, iar pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 19 grade C.

De asemenea, nici la munte temperaturile nu au scăzut prea mult. Vremea se anunță în continuare frumoasă pe tot parcursul zilei și chiaar mai caldă decât în mod normal.

La munte, miercuri va fi o zi însorită, cu maxime ce se vor situa în jurul valorilor de 28 de grade C. Mai mult decât atât, meteorologii anunță că la lăsarea serii, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor atinge 11 grade C, scrie Digi24.

Joi

Vântul suflă moderat în a doua parte a zilei în jumătatea nordică a țării, iar în sud acesta se va menține slab, cel mult slab până la moderat.Astfel, maximele termice vor urca la prânz până spre 23-38 de grade în Transilvania și Crișana și 26-31 de grade C în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, cu valori ridicate în sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei.