Prognoza meteo anunță un val de căldură joi și vineri, după care temperaturile scad brusc în acest weekend, scrie Antena1.

Vremea va fi frumoasă în următoarea perioadă, dar cu cer înnorat, și vânt. Meteorologii anunță că cerul României va fi brăzdat de o multitudine de nori înalți și medii, însă aceștia vor fi sărăciți de precipitații după trecerea peste zonele vestice și centrale ale Europei.

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal al periodei în extremitatea de vest a teritoriului, iar în restul țării va fi deficitar.

Temperaturile se vor situa între 29 și 32 de grade C. În weekend vremea se va răci.

Sâmbătă temperaturile se vor încadra între 30°C și 16°C. Vântul va sufla în rafale de 39 km/h pe timpul nopții.

Duminică vremea se va răci brusc. Temperaturile vor scădea cu șapte grade C pe timpul zilei și cu șase grade C pe timpul nopții față de ziua anterioară, așadar vor avea maxime și minime termice ce se vor încadra între 23 și 10 grade C. Nu sunt anunțate ploi.