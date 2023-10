Ninge în octombrie! Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Prognoza meteo pentru finalul lunii octombrie. După temperaturile neobișnuit de mari pentru perioada în care ne aflăm, toamna a schimbat brusc foaia și ne surprinde cu valorile termice care scad de la o zi la alta. În unele zone din România diferențele de temperatură au fost chiar și de 10 grade Celsius.

Temperaturile au scăzut considerabil în ultima perioadă

De exemplu, la finalul săptămânii trecute termometrele au indicat chiar și 29 de grade Celsius, pentru ca luni mercurul din termometre să se oprească la 19 grade.

În aceste condiții, românii au da buzna în garderobă pentru a scoate la înaintare gecile de iarnă. O decizie înțeleaptă am putea spune dat fiind faptul că au căzut și primii fulgi de nea, mai mult s-a așternut primul strat de zăpadă.

La începutul săptămânii trecute am avut parte de temperaturi de sub 0 grade Celsius, drept urmare am apărut parte și prima ninsoare. La altitudinile de peste 2.500 de metri s-a depus și primul strat de zăpadă. Aspect confirmat de meteorologul Sergiu Olteanu care a și postat câteva imagini pe rețelele de socializare.

Prognoza meteo pentru finalul lunii octombrie: vom avea parte de ploi abundente

A nins și la Câmpulung Moldovenesc. ”Dragi prieteni, la noi ninge!”, au anunțat prima zăpadă proprietarii unei cazări din stațiunea respeectivă. Vremea se va răci și în perioada următoare în majoritatea regiunilor.

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Pe scurt, frigul va pune stăpânire pe România. De asemenea vom avea parte și de un regim pluviometric excedentar. Cantitatea de averse va fi ceva mai pronunțată în zonele montane, potrivit meteoromania.

În ultima săptămână din luna octombrie, temperatura aerului scade sub normalul perioadei, în special în regiunile nord-estice, în timp ce în restul teritoriului valorile termice se vor apropia de cele normale. Și în această săptămână meteorologii au estimat averse peste media specifică perioadei.