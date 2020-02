Duminică avem vreme schimbătoare și vânt accentuat în toată zona montană.

Apoi, ziua de luni aduce vânt intens în mare parte din țară, dar și rafale puternice pe crestele Carpaților, în est și în sud-est. Mai pot apărea înorări și ploi sporadice, iar pe la munte vor mai fi ninsori puține. Vremea se va răci din nou, iar noaptea temperaturile pot coborî sub zero graade C în mai multe zone.

Vremea București 23-24 februarie

Vântul va fi activ, dar temperaturile vor fi într-o ușoară creștere.

Duminică, vântul prinde putere și se încălzește, dar mai apar câțiva nori. Vor fi 13 grade la amiază și 6-7 grade pe timpul nopții, în noaptea următoare.

Luni va fi soare, dar vântul va abate cu intensitate. Maxima zilei poate ajunge la 12 grade C, dar se mai răcește pe timpul nopii, când vor fi zero grade C.

Vremea la munte 23-24 februarie

Duminică se anunță vreme schimbătoare, dar se mai încălzește. Sunt anunțate și lapoviță și vânt puternic îndeosebi în zonele de pe creastă.

Vântul va continua să sufle cu putere și a doua zi, adică luni. Vor ma fi și ceva înnorări și sunt posibile ninsori slabe.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 18:00 – 24 februarie, ora 18:00

Fenomene și zone vizate: intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării

Din seara zilei de duminică, 23 februarie, vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a țării.

La munte vor fi rafale de 80…100 km/h, iar în Transilvania, Moldova, Maramureș și nordul Crișanei viteza vântului va atinge 65…80 km/h și pe arii restrânse 85…90 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare, în special pe parcursul zilei de luni (24 februarie), cu viteze în general de 55…70 km/h.

Vor fi precipitații pe arii extinse și în general moderate cantitativ în regiunile nordice și centrale unde vor fi mai ales ploi, iar la munte, cu precădere la altitudini mari, treptat vor predomina ninsorile.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 20:00 – 24 februarie, ora 18:00

Fenomene și zone vizate: în zona montană intensificări susținute ale vântului, temporar viscol și vizibilitate redusă

În intervalul menționat, în zona montană vântul va avea intensificări susținute,

cu rafale de peste 110…130 km/h. Temporar va ninge viscolit, diminuând semnificativ vizibilitatea, la început în Carpații Orientali, apoi și în restul zonei montane, la altitudini în general de peste 1600 m.

