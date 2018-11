VREME SEVERĂ! Avertizare IMEDIATĂ de la meteorologi. Ce se va întâmpla în URMĂTOARELE ORE

Meteorologii au emis, luni seară, un Cod Galben de vreme severă imediată, valabil pentru 13 județe din țară.





ANM anunță că în județele vizate se vor semnala fenomene meteo deosebite, precum ceață, polei sau ninsoare. În zonele unde se va semnala ceață, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Judeţele care intră sub avertizarea de vreme severă imediată sunt: Mun. Bucureşti, județele Harghita, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi. COD : GALBEN Valabil de la : 26-11-2018 ora 21:50 până la : 27-11-2018 ora 2:30 In zona : Județul Constanta; Județul Tulcea; Se vor semnala : ceață care determină local scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m COD : GALBEN Valabil de la : 26-11-2018 ora 21:00 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Suceava: zona joasă; Județul Botoşani; Județul Neamţ: zona joasă; Județul Iaşi; Se vor semnala : local precipitații mixte care depun polei Observatii : în cursul zilei, în județele Neamț, Suceava, Iași și Botoșani, au fost precipitații predominant sub formă de ploaie și s-au acumulat local depuneri semnificative de polei COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 20 Nr. mesajului : 3 Valabil de la : 26-11-2018 ora 20:45 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Ialomiţa: Slobozia, Fetești, Țăndărei, Amara, Făcăeni, Bordușani, Grivița, Scânteia, Munteni-Buzău, Căzănești, Săveni, Ciochina, Reviga, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Cocora, Grindu, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Stelnica, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Giurgeni, Mărculești, Albești, Colelia, Buești; Județul Brăila; Județul Călăraşi: Călărași, Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Voda, Independența, Lupșanu, Unirea, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni; Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 19 Nr. mesajului : 4 Valabil de la : 26-11-2018 ora 20:00 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Dobrești, Râca; Județul Giurgiu; Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Ludești, Doicești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Ocnița, Mănești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Slobozia Moară, Șotânga, Cornățelu; Județul Buzău: zona joasă; Județul Teleorman; Județul Ilfov: Buftea, Pantelimon, Jilava, Chitila, Măgurele, Vidra, Bragadiru, Glina, Domnești, 1 Decembrie, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomirești-Vale, Berceni, Dărăști-Ilfov, Copăceni, Popești-Leordeni; Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Ciocănești, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Chiselet, Dorobanțu, Șoldanu, Gălbinași, Nana, Crivăț, Luica, Căscioarele, Frăsinet, Ulmu, Oltenița; Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 19 Nr. mesajului : 5 Valabil de la : 26-11-2018 ora 19:45 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Mun. Bucureşti; Se vor semnala : ceață care local reduce vizibilitatea sub 200 m COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 19 Nr. mesajului : 6 Valabil de la : 26-11-2018 ora 19:45 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni; Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 19 Nr. mesajului : 7 Valabil de la : 26-11-2018 ora 19:30 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Alexeni, Sinești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Sărățeni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești; Județul Prahova: zona joasă; Județul Dâmboviţa: Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Bucșani, Crevedia, Cojasca, Valea Lungă, Dărmănești, Finta, Niculești, Dobra, Iedera, Vlădeni, Vișinești, Butimanu, Bilciurești; Județul Ilfov: Voluntari, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu; Județul Călăraşi: Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Sărulești, Lehliu, Valea Argovei, Tămădău Mare, Belciugatele, Frăsinet, Gurbănești, Nicolae Bălcescu; Se vor semnala : ceață care local reduce vizibilitatea sub 200 m COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2018 ora 19 Nr. mesajului : 8 Valabil de la : 26-11-2018 ora 19:20 până la : 26-11-2018 ora 23:00 In zona : Județul Argeş: Câmpulung, Curtea de Argeș, Băiculești, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Corbeni, Coșești, Lerești, Stâlpeni, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Merișani, Poienarii de Muscel, Dârmănești, Micești, Tigveni, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Șuici, Domnești, Arefu, Cetățeni, Valea Danului, Vlădești, Bughea de Jos, Vulturești, Bughea de Sus, Valea Iașului, Davidești, Boteni, Brăduleț, Mioarele, Hârtiești, Nucșoara, Cicănești, Albeștii de Muscel, Boțești; Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Voinești, Tătărani, Bezdead, Valea Lungă, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Runcu, Glodeni, Brănești, Iedera, Pietroșița, Cândești, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Vișinești, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb; Se vor semnala : ceață care local reduce vizibilitatea sub 200 m

