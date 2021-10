Vrei să pleci în SUA? Nu mai ai nicio șansă pentru viză! Anunț crunt pentru români

România este pusă, astfel, pe același palier cu state ca Bosnia și Herțegovina, Belarus și Cambodgia. Este o alertă de gradul 4, cea mai ridicată, care se bazează pe avizul Centrului pentru Controlul Bolilor.

SUA a transmis populației să nu călătorească în România din cauza numărului mare de cazuri COVID-19 .„Nivelul de infectări este extrem de ridicat. Riscul de vă îmbolnăvi și a de dezvolta simptome severe este mai scăzut dacă sunteți vaccinat cu schema completă”, avertizează Departamentul de Stat.

Vize pentru SUA, doar în cazul deplasărilor esențiale

Pe de altă parte, din cauza cazurilor de COVID-19, Ambasada SUA în România a devenit mult mai selectivă în oferirea vizelor de călătorie.

”Din cauza conditiilor locale si cresterea rapida a cazurilor de infectare cu virusul COVID in Romania, din pacate, va trebui sa anulam toate programarile pentru vizele de turism/afaceri. Vom continua sa acceptam programari in regim de urgenta pentru deplasarile esentiale. Nu luam in considerare cererile pentru calatorii in scop turistic/ de afaceri (vacanta, vizitarea familiei, intalniri de afaceri etc.). Deplasarile esentiale sunt cele cu scopul de a sprijini infrastructura critica din S.U.A. sau urgente medicale.

Pentru solicitanții care au plătit deja taxa de interviu (MRV), aceasta rămâne valabilă timp de un an de la data efectuării plății sau până la data de 30 septembrie 2022, luându-se în considerare termenul cel mai îndepărtat. Intelegem neplacerile si frustrarea cauzate, de aceea facem tot posibilul pentru a acomoda persoanele care trebuie sa calatoreasca, dar, in acelasi timp, reducand riscul pentru angajati si aplicanti. Vom continua sa oferim cat mai multe servicii posibile, luand in calcul situatia curenta, si vom reevalua/redeschide cat de repede posibil, a transmis Ambasada SUA din România.

Evoluția pandemiei de coronavirus în România

Până ieri, 15 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.430.475 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.232 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.220.953 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.828 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 295 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Până astăzi, 41.130 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 365 decese (182 bărbați și 183 femei). În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 18.000. Dintre acestea, 1.729 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 442 sunt minori, 404 fiind internați în secții și 38 la ATI.