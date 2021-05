7,8 mai

Vrăjitoria cu nasturi. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

În calendarul fix creştin ortodox, pe 8 mai este pomenit Evanghelistul şi Apostolul Ioan Teologul – unul dintre Fii Tunetului – Iacov şi Ioan – fii lui Zevedei – pescar împreună cu Andrei – martor la botezul Domnului – ucenic al Botezătorului. Tradiţia spune că este cel mai tânăr dintre Apostoli. Legenda spune că în dimineaţa acestei zile din mormântul Apostolului se ridică un praf fin, pe care unii îl numesc „mană” care vindecă orice boală.

Tot pe 8 mai pomenim pe Sfinţii Arsenie cel Mare şi Emilia.

În calendarul creştin fix este Sf. Niculae de Vară. Dintr-o pricină sau alta moaştele arhiereului din Mira Lichiei au fost mutate în Var (Bari), în Italia. Se pare că au fost furate de veneţieni… Protector al marinarilor şi al drumeţilor, Sf.Nicolae a mai făcut un drum!

Dar, interesant este Sf. Hristofor pe care îl pomenim astăzi. Cronica spune că a trăit pe la anii 250 pe timpul împăratului roman Deciu. „Se spune despre el lucruri minunate şi preamărite, cum că a fost căpcăun, cu cap de câine şi avea puteri mari de nici două sute de oameni nu au putut să-i stea împotrivă” Vieţile Sfinţilor. O reprezentare târzie și creștină a lui Anubius, zeul egiptean? Bună întrebare!

În „Kalendar” nimic, dar nimic.

Prinşi în cotidian probabil că o să sărbătoriţi ziua UE, cel de Al Patrulea Reich. Sau, Independența României de la 9/10 mai.

Sau o să sărbătoriţi ziua victoriei asupra celui de al Treilea Reich, inutil şi utopic, pentru că suntem în cel de al Patrulea Reich. Sau ziua PCR. Sau pur şi simplu o să sărbătoriţi, pe ascuns, sau pe față… ceva! Cum făceau evreii convertiţi la creştinism în Spania medievală, care, după ce se închinau în catedralele creștine mergeau în peşteri şi se ploconeau la Tora – aţi văzut filmul cu Christopher Lambert, îmi scapă acum numele?!

Acum cinci ani, neașteptata săvârșire din viață a celui mai important astrolog britanic, Jonathan Cainer, unii, și eu mă număr printre ei, spun că a fost cel mai important astrolog al prezentului a deschis mai multe probleme, a creat mai multe impasuri.

Cainer a lăsat în urmă o firmă cu mulți angajați, pe patru continente, printre care 30 de astrologi, evaluată la 50 milioane £, o avere personală de 17 milioane £ și contracte în valoare de 37,5 milioane £, anual. ”Jonathan & Oscar Cainer” a devenit un brand, o marcă, afacerea a fost continuată de nepotul Oscar. Deci, horoscoapele semnate cu numele Jonathan Cainer au continuat să apară în ziare și pe net și după moartea lui. ”Dimineața Astronomilor” este susțiută cu banii lui Oscar, de exemplu.

În epoca computerului quantic este astrologia o afacere ca oricare alta, multinaționala lui Cainer este modelul după care se va dezvolta astrologia?

Da, dacă vrei să faci bani, milioane, chiar miliarde, dacă nu evoluția spirituală este scopul! Cainer a fost un băiat sărac, dar inteligent, nici nu și-a terminat studiile medii, un răsculat, un bărbat de o urâțenie seducătoare, dar cu o mare carismă. Prima lui angajare a fost ca ajutor la o pompă de benzină. Într-o zi, la benzinăria unde trudea, oprește un tip distins, cu un Jaguar comandă specială, foarte bine îmbrăcat, cu o soție frumoasă ca o zeiță. Jonathan îl recunoaște ca fiind astrologul de la BBC, dar asta este o altă poveste, povestea adevărată a vieții lui Jonathan Cainer. Poate, o să v-o spun altădată, sau niciodată!

Îndeletnicirea cu astrologia este veche de când lumea. Îl bănuiesc pe bunul Dumnezeu că a fost Primul și Cel mai important Astrolog al Vremurilor. În Geneză se spune că a făcut stelele ca să fie semne. S-a uitat la ele și a spus că este Bine! Cam asta face astrologul!

În decursul următoarelor mii de ani, sau mai mult, după diferitele opinii, astrologia, de natură divină, a fost adusă oamenilor de Prometeu, în mitologia greco-romană, sau de îngerii căzuți după religia iudeo-creștină. Împreună cu alte științe și cu focul!

Astrologul a avut mii de ani de istorie scrisă un singur ”client”, regele, împăratul, șahul, emirul etc. Conducătorul. Fiind cea mai veche religie și mai avansată știință în Sumer, Akkad și Babilon, era politică la cel mai înalt nivel.

Acum circa două mii de ani astrologia s-a desprins de religie și a început să aibă un aspect de știință, cu metodă, corp de teoreme, limbaj propriu, specializat. Sprijinindu-se pe științe exacte precum matematica, algebra, geometria, astronomia și științe sociale, istoria, psihologia, sociologia etc astrologia este complexă și greu de studiat pentru cine chiar vrea să învețe astrologie. Ca să încurce lucrurile și mai mult, un cardinal foarte învățat din secolul XIV, Pierre d’Ailly, a ”creștinat” astrologia, făcând-o și mai dificilă.

Dar acum, ca și atunci, acum sute, sau mii de ani există un ”job description”, canonul astrologului. L-am întâlnit în lucrări chinezești care descriu atributele funcționarilor imperiali, shî, în istorii romane scrise în fabuloasa limbă latină, în lucrările istoricilor arabi din Evul Mediu, în cronici persane. Iată un fragment dintr-o cronică chinezească:

”Astrologul imperial trebuie să fie un bărbat fără nicio sminteală, cu aspect plăcut și statură potrivită. Să fie de familie bună, cu o istorie știută, loială împăratului. Să nu fi făcut nimic reprobabil în tinerețe și să nu aibă vicii. Să nu fi fost războinic, să nu fi omorât pe nimeni, nici măcar în apărarea orașului. Să știe istorie, poezie și medicină. Să-i placă muzica, să cânte la cel puțin un instrument și să fie un bun strateg. Să aibă o caligrafie frumoasă și kung-fu-ul lui să fie echilibrat. Să cunoască toate stelele și combinațiile celeste care contează în știința lui. Onorabilul domn trebuie să se ocupe cu observarea stelelor din ceruri, să ţină o înregistrare a schimbărilor şi mişcărilor Planetelor, Soarelui şi a Lunii, pentru a examina acţiunile lumii terestre cu obiectivul de a pronostica şansele bune, sau rele. Va împărţi teritoriile celor nouă regiuni ale imperiului, după cum aparţin respectivelor corpuri cereşti. Deoarece tot ce se află pe pămînt este în legătură cu stelele, prosperitatea sau nenorocirea domeniilor respective pot fi cunoscute. Va face pronosticuri în concordanţă cu ciclul de doisprezece ani al lui Jupiter asupra binelui sau răului din lumea terestră. Va determina din culoarea celor cinci feluri de nori, dacă vor fi inundaţii sau secetă, abundenţă, sau foamete. Va trage concluzii analizînd cele douăsprezece feluri de vînturi asupra stării de armonie dintre cer şi pămînt şi va lua aminte la semnele bune şi rele ce rezultă din starea lor de acord sau dezacord, pe care le va comunica de îndată prealuminatului Fiu al Cerului, (împăratul) și numai lui!”

O să mai discutăm despre aceste lucruri, este pasiunea mea, dar am amânat să vă povestesc o istorie adevărată. Mi s-a întâmplat chiar mie, nu am inventat, sau înflorit lucrurile. De obicei spun, precum grecii antici în agora: ”spun și eu ce am aflat, dar nu am fost acolo!”

De data aceasta am fost acolo și, repet mi s-a întâmplat chiar mie. M-am gândit mult dacă să povestesc, sau nu. Dar, m-am hotărât, o să istorisesc.

S-a întâmplat în Marțea Luminată. Zi frumoasă și călduroasă. Așa că ne-am hotărât, jumătatea mea și cu mine, să mergem prin pădurea tinerețelor noastre, pe undeva, înspre munte. Zis și făcut. Am parcat mașina mea, veche și bună, pe un drum forestier știut de peste 60 de ani și am intrat în pădure, ca într-un templu. Pădurea este a doua mea mamă, mă învăluiește cu dragoste. Am verificat vechile ”plantații” de ciuperci, pe care o să le recoltez în luna septembrie, dacă o să fie ploaie. Sunt din ce în ce mai puține ciuperci, mai puține fructe de pădure, numai bunul Dumnezeu știe de ce. Înainte, acum 30-40 de ani adunam un portbagaj de ciuperci, mânătărci, vineciori, creasta cocoșului și gălbiori. La altceva nu mă băgam, că sunt înșelătoare. Îmi amintesc de omleta cu ciuperci făcută acum ani buni din 30 de ouă și două kilograme de gălbiori, împreună cu prieteni care au plecat de mult într-o lume mai bună.

Deci, am intrat în pădure. La nici 20 de metri de drum, între două stânci, ce găsesc pe jos? Vreo două sute de nasturi, de toate felurile și mărimile. Și vreo câteva catarame. Mă aplec și iau câțiva, pentru șliț, mai am pantaloni cu nasturi, făcuți din stofe de la Dorobanțul, cum nu mai există astăzi. Soția mea îmi imită coțofenismul, culege și ea de pe jos 11 bumbi de metal. Ne mirăm, ne întrebăm, facem ipoteze. Eu spun I have a bad feeling about this și ne continuam plimbarea prin templul pădurii.

Vineri a venit Claudia să mă ajute la gospodărie. Nu am bani să o plătesc, așa că ne facem servicii reciproc. Claudia este o rudă îndepărtată, ne zicem veri. Un frate de al lui dom Pascale a luat o femeie, care avea un văr care era bunicul Claudiei, sau cam așa ceva. I-am povestit de nasturii găsiți în pădure. Niciodată nu am văzut-o pe Claudia așa de panicată. Trebuie să dezvălui o taină, Claudia este printre ultimile vrăjitoare adevărate, care stăpânește binișor magia țărănească. Repet, i-am povestit de nasturii găsiți în pădure. ”Vericule, ce-ai făcut, cum de tocmai tu care le știi pe toate ale solomoniei să faci așa ceva, de ce ai luat nasturii, trebuia să-i lași acolo!” Apoi, cu un șervețel, a luat nasturii, i-a stropit cu apă sfințită, a bolborosit acolo ceva, pe limba veche, a ieșit din casă și numai bunul Dumnezeu știe ce a făcut cu ei. Sper că i-a aruncat la gunoi. Când s-a întors am întrebat-o ce este cu ”vrăjitoria nasturilor” că numai auzisem de așa ceva. În nicio carte de magie, nici la Madrasse Omar Khayyam nu auzisem de ”buttons magick”. Claudia s-a uitat la mine cu privirea unde este multă carte este și multă prostie și mi-a spus: ”Vericule, nasturii închid și deschid, fac și desfac, acolo este o vrajă mare, poate de desfăcut cununiile, poate chiar de moarte! Nu știu cum se face vraja nasturilor, dar am auzit de ea, se folosește de puterea pădurii!” I-am propus să mergem la fața locului. Verișoara mea s-a uitat la mine cu milă: ”Pe o rază de 50 de metri pădurea este descântată, te-a lăsat să intri pentru că ai ”baraka” și a mai simțit ceva, că iubești pădurea. Niciodată, auzi, niciodată nu o să mai găsești locul acela cu nasturii!”

Nici nu intenționez să mă întorc în acea pădure de pe hotarul Țării Loanei. Aici se întâmplă minuni, apar și dispar oameni și animale, iar oamenii au priviri ciudate, ascund ceva. Și alte lucuri de mare taină și mirare, despre care este doar tăcere.

Dacă domniile voastre știți ceva despre vrăjitoria nasturilor, vă rog să-mi scrieți la [email protected] mi-ar plăcea să înțeleg mai multe despre întâmplarea prin care am trecut și ce repercusiuni există. Știți că numai răspund la corespondență, dar o citesc, cu speranța că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 8,9 mai 2021

BERBEC Sâmbătă, stelele indică o disponibilitate de a ieşi din cotidian, de a face şi încerca lucruri noi, poate chiar relaţii noi. Drept urmare, duminică, toate drumurile îţi sunt deschise! Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume. Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit, pentru sezonul cald. Sfatul meu: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra distopiei sanitare si a rezultatului eforturilor familiei tale.

TAUR Intuiţia, instinctul, prima impresie sunt avantajate în acest weekend. Dă curs acestor impulsuri ilogice şi poţi avea surprize plăcute. Sâmbăta este mai densă, dar, o duminică foarte plăcută! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară! Duminică, mai toata ziua, este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

GEMENI În weekend ai nevoie de aprobarea şi încurajarea celor din jurul tău. O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează, sau îți face plăcere. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale.

RAC O zi favorabilă, în care ai reacţii armonioase la unele acţiuni din trecut. Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna, patroana ta celestă, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, sau o relaxare totală. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale.

LEU Ai poftă de o ieşire la ţară, la iarbă verde şi la mugete de vacă. Dacă nu ai mașină, du-te în gară și urcă-te în primul tren! Dă curs impulsurilor naturale, nu amâna, weekendul trece! Sau, mai bine stai acasă, după regula distopiei sanitare. Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie să te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Duminică, acasa, ta intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara placuta, chiar daca este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ În weekend ia-o încet şi nu forţa lucrurile, stai blând, odihnește-te și relaxează-te! O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea în distopia sanitară. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă, singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes!

BALANŢĂ În weekend este momentul să valorifici relaţiile tale umane, sociale. Ritmul zilnic este posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Nu pleca la drum lung! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun. Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de rabdare. Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

SCORPION Nu uita că tăcerea este de aur. Sunt unele subiecte, la adunarea familiei sau a prietenilor, care îţi provoacă replici acide. Stăpâneşte-te, taci şi zâmbeşte şi lasă-i în „naivitatea” lor! Sâmbătă, poziţiile planetelor îţi indică un program încărcat. Lasă ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni. Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp.

SĂGETĂTOR După abuzurile alimentare e necesar un weekend de mişcare, sport în curte, poate şi un regim alimentar spartan. O veste te interesează, dar e prematur să iei măsuri. O perioadă bună, pe plan personal! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj, sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul.

CAPRICORN Faci eforturi în direcţia corectă în domeniul sentimental. Totuşi, nu poţi să nu remarci că toate problemele din viaţa ta sunt cauzate de… alţii. Ţie îţi rămâne ”doar” rezolvarea lor! De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Ai de platit nişte facturi – nu iti face nicio placere dar rezolva neaparat in cursul zilei de luni. Atenţie la genuchi, protejează-i! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi. Trebuie sa foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect!

VĂRSĂTOR Se pare ca o parte din Varsători au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Mai putin tutun, mai putin alcool, dar nu renuntati total, pentru ca bucuriile vietii sunt putine si rare. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsa de interes a anturajului.

PEŞTI Un weekend liniştit, chiar plăcut! Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara. Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează in ziua de duminică, în special, unui procent dintre Peşti, cel din primele două decane: nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce ai evaluat situatia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „déjà vu” in această lume unde totul se repetă!