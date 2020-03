Președintele Klaus Iohannis a instituit luni starea de urgență pentru o perioadă de 30 de zile.

Luni, Iohannis a anunțat că România va intra în stare de urgență.

Principalele consecințe:

– Suspendarea cursurilor în școli și sistem universitar și preuniversitar

– Posibila plafonare a prețurile la servicii, combustibil și medicamente

– Gratuitate totală în Sănătate

– Măsuri pentru angajați

Declarațiile lui Iohannis:

„Școlile vor fi închise pentru protejarea elevilor. Activitatea din învățământul universitar se suspendă”.

„Foarte important este să limităm povara financiară asupra cetățenilor. Pe perioade stării de urgență, dacă va fi nevoie se pot plafona preuțrile la alimente, materiale sanitare sau la elemente de utilitate publică precum energie electrică, carburanți sau altele, în limita prețului mediu”.

„Serviciile medicale se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul CNAS. Pentru persoanele izolate la domiciliu se vor stabili măsuri de sprijin financiar”.

„Angajatorii afectați de coronavirus vor fi sprijiniți prin derogări de la prevederile legale în vigoare. Angajații a căror activitate e stopată de criză vor benefia de protecție legală”.

„Nu se aplică prevederea privind zilele libere acordare părinților odată cu închiderea școlilor angajaților ANP, ai Armatei, însă aceștia pot beneficia de creșteri salariale”.

„Un capitol important e despre măsurile în domeniul sanitar. Am dispus ca în structurile MAI, sanitare, asistență socială, să se poată angaja fără concurs personalul necesar. Am dispus asigurarea sumelor necesare la Ministerul Sănătății pentru achizionarea directă a materialelor și medicamentelor necesare Am simplificat procedurile de decontare a banilor în sistemul sanitar”.

