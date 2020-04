”Invenție prezidențială: mâncatul cu botniță! Chesta cu masca obligatorie ne-a lăsat … mască”, scrie Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook.

”Cineva ne vrea mankurtizați (n.r. mancurtizare – uitare provocată intenționat; supunere orbească, depersonalizare, îndobitocire). Decizia ca noi să purtăm mască de protecție până la sfârșitul anului în spații publice închise e cu totul demnă de Programul „Vacanța Mare”!

Am sentimentul că cineva nu vrea doar să ne panicheze, dar vrea să ne isterizeze de-a binelea, dacă nu chiar să ne tâmpească. Spații publice închise nu sunt doar magazinele și cinematografele, sunt și restaurantele, și birourile, și Parlamentul. Imaginați-vă preoți care slujesc și cântăreți care cântă cu masca pe figură. Cum să stai la dentist cu masca pe față? Cum să iei masa la restaurant cu gura acoperită? Imagini demne de „Desculț” al lui Zaharia Stancu”, mai notează Vosganian.

Deputatul le recomandă românilor să lectureze declarația a lui KLaus Iohannis: „Am decis astăzi că după data de 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun. Această măsură nu este limitată în timp și vom putea să renunțăm la purtarea măștii poate la anul, atunci când această pandemie va fi sub control și nu mai există riscul infectării.”

”Și ca să vedeți cât de ridicolă este această aserțiune, iată și definirea pe care o dă Guvernul, în aplicarea legii, spațiului public și spațiului public închis: „Spațiul public este considerat orice spațiu accesibil publicului (de ex. din domeniul cultural-artistic, sănătate, învățământ, alimentație publică, cluburi, baruri, cafenele etc.) sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activități comerciale, sportive, târguri, expoziții etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces.

Spațiul public închis reprezintă orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.”

Cred că se trece orice limită, adică se face saltul de la decență la demență . Sunt curios să văd pe cine mai găsesc Iohannis, Orban și Tătaru vinovat și de data asta”, a mai punctat liderul ALDE pe pagina sa de Facebook.