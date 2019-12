Rudoph Giuliani a declarat că, în calitatea sa de avocat personal al președintelui Donald Trump, a mers în Ucraina de unde a adunat noi dovezi despre corupția lui Joe Biden și a fiului său, Hunter.

Într-o serie de mesaje postate pe Twitter duminică, Giuliani a scris că a descoperit dovezi „clare” despre spălările de bani ale Burisma, compania ucraineană de gaze naturale care l-a plătit pe Hunter Biden cu circa 3 milioane de dolari în perioada în care vicepreședintele Joe Biden fusese numit reprezentant special al administrației Obama în Ucraina.

Giuliani a scris că a „strâns martori & documente care dezvăluie adevărul din spatele acestui impeachment”.

Cele două articole ale procedurii de impeachment pentru care Camera Reprezentanților se pregătește să voteze săptămâna aceasta se bazează pe plângerea unui informator anonim potrivit căreia Trump ar fi folosit amenințarea că suspendă ajutoarele SUA pentru a exercita presiuni asupra președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski de a anunța că s-a deschis o investigație privindu-i pe cei doi Biden.

Giuliani afirmă că investigația pe care a desfășurat-o el arată că preocuparea lui Trump față de Bideni era legitimă.

„Dovezile arată că corupția din 2016 a fost atât de extinsă încât era de DATORIA președintelui SUA că ceară o investigație SUA-Ucraina”, a scris Giuliani pe Twitter.

Fostul primar de New York a declarat că lunile sale de cercetări, necesitând sute de ore de muncă, au dus la concluzia că punerea sub acuzare a lui Trump face parte din „acoperirea” gândită de Democrați pentru scandalul de corupție din Ucraina.

„Șantaj, mită & spălare de bani legate de Bideni”, a scris Giuliani pe Twitter.

El a revenit cu detalii în mesajele următoare.

A spus că Viktor Șokin – procurorul general care a investigat Burisma și care a fost demis după ce Joe Biden a amenințat că suspendă un ajutor de un milion de dolari al SUA pentru Ucraina – „deține documente care dovedesc spălarea de bani” de către Burisma și de cei doi Biden.

Mai mult, a adăugat Giuliani, analizele lui Șokin „arată că a fost otrăvit, s-a aflat de două ori în moarte clinică și și-a revenit”.

„Multe capete vor cădea în Ucraina când aceste dovezi vor fi date publicității”, a spus el.

Într-un interviu pentru One American News, Giuliani a refăcut filmul evenimentelor.

Președintele ucrainean de atunci, Petro Poroșenko, a primit un telefon de la vicepreședintele american Joe Biden, în care acesta insista ca Șokin să fie demis.

Poroșenko a mers la biroul lui Șokin și a spus – potrivit lui Giuliani – „Biden pune presiune pe mine, nu mai trebuie să mergi mai departe cu Burisma, nu poți să o lași mai moale?”.

„Și deodată” – spune Giuliani – „Șokin primește o comunicare din Letonia care demonstrează o tranzacție de spălare de bani de 16 milioane de dolari.”

„Banii s-au dus din Ucraina în Letonia, deghizați sub forma unui împrumut pentru o altă companie, Wirelogic, mi se pare. Banii au mers apoi în Cipru, sub forma unui alt împrumut, la o companie numită Digitech. Apoi banii au fost împrăștiați sub formă de plăți către consiliu (de administrație)”, a explicat Giuliani.

„Să fim serioși, nu faci două împrumuturi pentru a plăti primele consiliului de administrație decât dacă speli bani. Așa au ajuns la Hunter Biden trei milioane de dolari”, a mai spus avocatul.

„Avem de-a face cu o încălcare flagrantă a legilor privind spălarea de bani”, a conchis Giuliani.

