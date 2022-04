Volodimir Zelenski vorbește, azi, în Parlamentul României. Florin Cîțu a anunțat ora la care va avea loc evenimentul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se va adresa parlamentarilor români, într-un discurs susținut prin sistem videoconferință. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Florin Cîțu. Într-o declarație publică, la finalul ședinției birourilor permanente reunite ale celor două camere, el a precizat că intervenția lui Zelenski a fost programată pentru ora 19.00.

Înainte, conform lui Florin Cîțu, vor avea intervenții, de câte trei minute, președinții celor două camere parlamentare și, eventual, premierul Nicolae Ciucă. Președintele Senatului a precizat că l-a anunțat și pe șeful statului, pe Klaus Iohannis, cu privire la discurs, dar nu a spus dacă acesta va fi prezent în Parlament.

„Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute, şi apoi domnul Zelenski are 15 – 20 minute (…) Depinde dacă domnul premier vine sau nu la şedinţă”, a declarat, preşedintele Senatului, Florin Cîţu.

Birourile Permanente Reunite au discutat scrisoarea transmisă de Ambasada Ucrainei în România prin care a fost confirmată disponibilitatea părţii ucrainene de a desfăşura evenimentul programat pe 4 aprilie 2022, la orele 19:00. Este vorba despre discursul video al preşedintelui Volodimir Zelenski în faţa plenului reunit.

Ciolacu nu știa dacă discursul va avea loc

Declarațiile lui Florin Cîțu, clarificatoare vin la câteva ore după o ieșire a președintelui Camerei deputaților, Marcel Ciolacu. De la sediul PSD, partid pe care îl conduce, Ciolacu a declarat că nu a primit nici o solicitare oficială din partea Ambasadei Ucrainei, cu privire la intențiile președintelui Volodimir Zelenski de a susține un discurs în Parlamentul României. Deși în spațiul public se vehiculează, de mai multe zile, informația potrivit căreia Zelenski va vorbi în fața parlamentarilor români luni seara, 4 aprilie, de la ora 19.00, șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, nu pare că ar fi la curent. De unde și declarațiile sale.

El nu a exclus, totuși, ca preşedintele Ucrainei să susţină un discurs în Parlamentul României, prin sistem de videoconferință. Deși vorbește despre Rusia ca despre un „stat agresor”, iar despre Vladimir Putin ca despre un „criminal de război”, Ciolacu nu pare foarte confortabil cu discursul lui Zelenski.

„Este posibil să avem acest discurs în cursul zilei de astăzi. (…) E un lucru foarte important şi vorbim de un preşedinte al unui stat suveran atacat de Rusia în acest moment, unde este un genocid, şi din acest moment eu nu mai am nicio reţinere să spun că Putin este un criminal de război. Calea diplomatică, nu calea de Facebook şi încercarea pe Facebook de a ne face imagine, calea diplomatică este cea normală.Eu, până la ora 12,30 când avem un Birou permanent reunit, aştept ori o solicitare din partea Ambasadei Ucrainei pentru acest discurs în Parlamentul României, ori o informare din partea Ministerului Afacerilor Externe”, a declarat Marcel Ciolacu, la sediul central al PSD.

Discursul lui Zelenski a fost anunțat de Cîțu

Marcel Ciolacu a precizat că astfel se lcurează într-un stat democratic, membru al Uniunii Europene, într-o astfel de situație delicată. Mai mult, el a precizat că are o abordare diferită față de președintele Senatului, Florin Cîțu, pe acest subiect.

„Eu nu vorbesc de respect, este vorba de o diferenţă de abordare a unui moment atât de important, cum ar fi discursul domnului preşedinte Zelenski în Parlamentul României”, a menţionat liderul PSD.

Discursul președintelui Volodimir Zelenski în fața parlamentarilor români, a fost programat pentru data de luni, 4 aprilie, ora 19.00. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Florin Cîțu, pe 30 martie, după o conversație cu premierul Ucrainei.

„Discuţie importantă cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal: preşedintele Zelenski va susţine un discurs în Parlamentul României. Ca preşedinte al Senatului voi aranja ca acest discurs să aibă loc săptămâna viitoare. Ucraina are tot sprijinul meu. Mulţumesc, Denys!”, a scris Cîţu pe Twitter.

De când Rusia a declanșat războiul din Ucraina, Volodimir Zelenski a avut mai multe intervenții, în fața parlamentelor din țările occidentale.