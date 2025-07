Volodimir Zelenski cere sprijin suplimentar pentru Ucraina: „Nu putem lupta fără finanțare”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un apel clar către aliații internaționali, cerând intensificarea investițiilor în apărare, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra teritoriului ucrainean.

În cadrul conferinței de la Roma privind reconstrucția Ucrainei, liderul ucrainean a subliniat importanța furnizării de sisteme de apărare antiaeriană, drone de interceptare și rachete pentru a contracara amenințările constante.

„Trebuie să oprim dronele și rachetele rusești. Nu putem să ducem lipsă de finanțare”, a afirmat Zelenski. El a insistat asupra necesității ca statele partenere să-și mărească contribuțiile financiare și militare în favoarea Ucrainei.

Evenimentul internațional desfășurat la Roma reunește zeci de lideri politici și sute de companii, având ca scop atragerea de fonduri pentru reconstrucția Ucrainei.

Premierul italian Giorgia Meloni, gazda conferinței, a declarat că angajamentele asumate în cadrul reuniunii ar putea totaliza aproximativ 10 miliarde de euro. De asemenea, Uniunea Europeană a anunțat o contribuție de 2,3 miliarde de euro, incluzând și crearea unui fond dedicat atragerii de investiții private.

În paralel, Statele Unite își diminuează sprijinul financiar, ca urmare a revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Meloni a încurajat investitorii să nu ezite să contribuie la reconstrucția Ucrainei, afirmând că aceasta este o „investiție în pace și securitate pentru toată Europa”.

I held an important meeting with President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen and President of the European Council António Costa @eucopresident. I thanked them for participating in the Ukraine Recovery Conference and for the new support package worth… pic.twitter.com/NZPb5lWjso

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2025