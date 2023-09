Vlăduța Lupău, dureri de nesuportat după ce a devenit mamă. Ce a pățit

Vlăduța Lupău este extrem de implicată în mediul online, unde interacționează frecvent cu fanii săi pe o varietate de subiecte. După naștere, numeroase femei care o urmăresc și-au arătat interesul pentru perioada de după naștere.

Tânăra mămică a împărtășit cu comunitatea online că, după încheierea perioadei de alăptare, a experimentat dureri severe la nivelul oaselor și articulațiilor. Artista a dezvăluit că a consultat un medic pentru a primi tratamentul adecvat care să o ajute să se recupereze.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a povestit Vlăduța pe Instagram.