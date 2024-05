Putin nu renunță la vechii tovarăși. Mihail Mişustin rămâne premierul Rusiei

Vladimir Putin nu reununță la vechii colaboratori și l-a propus premier pe Mihail Mişustin. Acesta își va intra în atribuții după ce va primi votul Dumei de Stat, considerat o formalitate.

Dictatorul de la Kremlin și-a început al cincilea mandat, marți, 7 mai, după ce a depus jurământul. Iar vineri, 10 mai, l-a propus premier pe tehnocratul Mihail Mişustin, după cum informează Reuters. După nominalizare, mai este nevoie doar de votul Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului Rusiei.

Premierul Mihail Mişustin își va intra în drepturi și va forma un nou guvern imediat după aprobarea Dumei. Este vorba, însă, doar de o formalitate, în regimul Vladimir Putin. Premierul Mişustin este considerat doar o prelungire a dictatorului, dat fiind că i-a aprobat toate deciziile. El a fost de acord, inclusiv, cu invazia din Ucraina, declanşată în februarie 2022.

Conform legi din Rusia, guvernul condus Mihail Mişustin a demisionat înainte ca Vladimir Putin să depună jurământul pentru noul mandat. Astfel, funcția a fost vacantată, iar dictatorul rus a avut posibilitatea să nominalizeze premierul.

Conform unor surse apropiate Kremlinului, nu doar Mişustin va continua în guvernul de la Moscova. Nu sunt semne care să arate că Putin ar intenționa să schimbe miștrii importanți. Este aproape sigur că va continua cu Serghei Şoigu la apărare şi Serghei Lavrov la externe. De altfel, cei doi se află în funcție de aproape 12, respectiv peste 20 de ani.

Menținând aceeași formulă guvernamentală, Vladimir Putin vrea să dea senzația de stabilitate. El vrea să arate că lucrurile merg bine și că nu are motive să fie nemulțumit de performanțele regimului său, apreciază analiştii conform Reuters.

Mihail Mişustin era cunoscut, înainte de a fi numit premier în 2020, de către Vladimir Putin, drept un funcționar fără ambiții politice. El s-a aflat la conducerea Fiscului rus timp de un deceniu, perioadă în care veniturile din taxe şi impozite au crescut de peste două ori.

Premierul de la Moscova nu are relații cu serviciile secrete și nici nu este unul dintre „siloviki” (oamenii puternici), apropiaţi ai dictatorului. Fără să iasă în evidență, a reușit să menţină pe linia de plutire economia Rusiei după ce statele occidentale au impus sancţiuni împotriva companiilor rusești și au blocat accesul pe pieţe a resurselor naturale ale ţării.

În octombrie, când sancţiunile s-au înmulţit, Mişustin a anunţat că Moscova va simplifica procedurile pentru investiţiile în Rusia făcute de cetăţenii statelor prietene. Este vorba despre 25 de state între care China, India, Brazilia, Arabia Saudită, Turcia, Kazahstanul şi Belarusul.

În iunie anul trecut, când mercenarii Wagner s-au revoltat împotriva lui Vladimir Putin, el a declarat că Rusia trebuie să strângă rândurile în jurul dictatorului de la Kremlin. El avertiza că momentul este dificil, fiind în pericol stabilitatea țării.

Duma speaker Viacheslav Volodin says anti-war Russians who left for Israel when Russia invaded Ukraine face prison at home.

"Those who left the country and did vile things [...] should understand nobody here doesn't just not want them back. But if they do, Magadan awaits them." pic.twitter.com/bQHZYm6Ko0

— max seddon (@maxseddon) October 10, 2023