Vladimir Putin și-a găsit succesor. Fostul bodyguard a fost promovat treptat în cele mai înalte funcții







Aleksei Diumin, 50 de ani, este considerat a fi succesorul lui Vladimir Putin. Actual responsabil de supravegherea industriei de apărare, Diumin a fost bodyguard al președintelui rus înainte de a fi promovat ca viceministru al apărării, în 2015.

Vladimir Putin l-a promovat constant pe Aleksei Diumin

Aleksei Diumin, fost șef al gărzilor de corp ale lui Vladimir Putin, a fost comandantul forțelor speciale în operațiunea de anexare a Crimeei din 2014. El a primit atunci Steaua Eroului Rusiei, iar un an mai târziu a fost numit în fruntea Statului-Major al Forțelor Terestre. A primit gradul de general-locotenent și, în scurt timp, a devenit viceministru al apărării (2015).

În 2016, Vladimir Putin l-a numit pe Aleksei Diumin guvernator al regiunii Tula. Potrivit unor cercuri informate de la Kremlin, Aleksei Diumin este favorit să fie succesorul liderului de la Kremlin, după cum relatează Bild.

„Diumin este o figură importantă, cu fundal militar care pare a fi o stea politică în ascensiune, un potențial succesor al Putin. El a fost asistentul personal al lui Putin ani întregi, unul dintre cei mai apropiați și de încredere consilieri ai președintelui. Este guvernator de aproape un deceniu și și-a dovedit loialitatea”, a declarat jurnalistul rus de opoziție Mikhail Sigar.

Numirea recentă în funcția de consilier al președintelui rus nu a fost o surpriză pentru mass-media din Rusia. Informația a fost confirmată și de canalul de Telegram Rybar, fidel Kremlinului, care are peste 1 milion de abonați.

Aleksei Diumin va fi responsabil pentru complexul militar-industrial

Cercetătorii de la Centrul Davis pentru Studii Ruse și Eurasiatice de la Universitatea americană Harvard au declarat:

„Dacă Putin decide să-și aleagă un succesor, Alexei Diumin ar fi probabil candidat de top”, au spus aceștia.

Sursele spun că funcția de guvernator al regiunii Tula este de o importanță vitală pentru autoritățile rusești. În regiune sunt amplasate marile întreprinderi de apărar, iar comenzile tot mai mari ale autorităților pentru echipamente militare, inclusiv sisteme de rachete și antiaeriene, trebuie să fie îndeplinite la termen.

Diumin s-a lăudat că l-a salvat pe Vladimir Putin de un urs

În timpul unui interviu acordat cotidianului Kommersant, în 2016, Diumin s-a lăudat că l-a salvat pe Vladimir Putin de un urs:

„Eram într-un loc îndepărtat, la munte. Mi s-a comunicat prin radio: „Un urs vine spre intrarea ta”. La început am crezut că cineva glumește, m-am dus la ușă și în fața mea am văzut animalul uriaș. Cine știe ce s-a fi întâmplat dacă ar fi coborât președintele?

Bineînțeles că eram înarmat. Președintele era sus, ar fi putut să coboare… Am făcut zgomot și am speriat ursul, care a plecat. Dimineața, i-am raportat președintelui. Mi-a spus că a fost un lucru foarte bun că nu am împușcat fiara”, a povestit Diumin.

Diumin este foarte popular și printre oficialii militari și propagandiști. Evgheni Prigojin l-a lăudat în trecut de multe ori pe fostul bodyguard, iar Ramzan Kadîrov l-a lăudat în ciuda situației grele de pe front în 2022.