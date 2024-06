Monden Cel mai râvnit burlac din România, sub papucul unei femei. E mielușel







Vladimir Drăghia a fost unul dintre cei mai doriți bărbați din țară. Multe domnișoare s-au luptat pentru el în emisiunea „Burlacul”, dar el s-a căsătorit cu influencerița Alice Cavaleru, cu care are două fetițe. Actorul a declarat că soția lui nu s-a uitat la show-ul în care femeile încercau să-l cucerească și că speră să nu mai există imagini de atunci.

Vladimir Drăghia, despre trecutul său

„Nu, i-am interzis cu desăvârșire( să se uite la „Burlacul”). Dar știi ce se întâmplă? Antena 1 nu cred că are arhivă de atunci. A și mers prost emisiunea. Plus că am fost, la jumătate s-a terminat. Am altele mult mai rele! Multe de pe la voi din redacție. Eram la un moment dat după un after, printr-un supermarket, desculț, într-o dimineață spre prânz, mergeam la birou”, a spus actorul.

N-a dispărut pasiunea din cuplu

Vladimir a spus că a copilărit destul și că nu mai simte nevoia să se distreze cu diverse domnișoare. Acesta a mai declarat că nu a dispărut pasiunea dintre el și soția lui, Alice Cavaleru, și că speră ca lucrurile să rămână așa.

„Suntem încă tineri. Arătăm amândoi relativ bine. Ar fi culmea să moară pasiunea de acum, mai avem de așteptat.e aceeași mâncare, că nu poți să mănânci mâncarea preferată în fiecare zi, ca glumă. Dar am avut noroc că am copilărit suficient și că până acum n-am simțit nevoia de alt „dish”, ca să zic așa. Din fericire, sper să se păstreze chestia asta!”, a declarat acesta.

Vladimir Drăghia i-a povestit soției despre fostele iubite

Vladimir Drăghia a mai spus că a informat-o pe Alice Cavaleru despre majoritatea femeilor cu care a avut o relație sau o aventură pentru a nu o pune într-o situație penibilă. Acesta a declarat că n-a dorit să ofere prea multe detalii despre trecutul lui pentru a nu îi face rău soției sale.

„Recunosc, de ce să mint, am mai și zis, am povestit de câteva, ce a fost mai important. Adică nici n-am vrut să o las pe afară, să se trezească într-o situație. A trebuit să fie pusă în temă. E informată”, a mai spus actorul pentru Cancan.