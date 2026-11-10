Republica Moldova. Unul dintre cei mai mari operatori de terminale de plată din Republica Moldova a rămas fără licență pentru șase luni. Banca Națională a Moldovei (BNM) a luat această decizie după ce a descoperit mai multe încălcări ale legislației în activitatea companiei Bpay. Printre probleme se numără un deficit de capital de aproximativ 8,65 milioane de lei și nerespectarea obligației de a proteja integral banii clienților. Printre acționarii firmei se află și Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al Partidului Democrat, formațiune condusă anterior de Vladimir Plahotniuc.

Decizia BNM a fost adoptată pe 5 noiembrie 2026. Controlul a vizat activitatea companiei în perioada octombrie 2023 – februarie 2026. Verificările au scos la iveală probleme privind cerințele de licențiere, controlul intern, gestionarea riscurilor și protejarea fondurilor utilizatorilor.

Potrivit Rise Moldova, la sfârșitul anului 2025, Bpay înregistra un capital propriu negativ de aproximativ 2,52 milioane de lei. În același timp, legislația impunea un capital minim de 6 milioane de lei. Diferența dintre situația financiară a companiei și cerința legală era, astfel, de aproximativ 8,65 milioane de lei.

O altă neregulă importantă vizează banii clienților. În 276 dintre cele 505 zile analizate, compania nu ar fi asigurat protejarea integrală a fondurilor utilizatorilor. Dintr-o medie zilnică de 10,55 milioane de lei care trebuiau protejate, Bpay a asigurat doar aproximativ 5,87 milioane de lei.

BNM a mai constatat întârzieri la prezentarea rapoartelor de audit, nereguli în administrarea companiei și transmiterea unor informații incomplete sau neveridice. Autoritatea a dispus remedierea încălcărilor și înlocuirea imediată a administratorului Sergiu Teleșco.

Suspendarea licenței a afectat serviciile oferite de companie. Cardurile Bpay au devenit indisponibile, iar utilizatorii nu mai pot efectua plăți prin intermediul platformei. Compania a anunțat că utilizatorii își pot recupera banii prin transfer într-un cont bancar deschis pe numele lor la o altă instituție financiară. O altă posibilitate este retragerea numerarului de la ghișeele Bpay.

Vladimir Cebotari contestă decizia BNM și invocă posibile legături cu piața aviatică. Vladimir Cebotari, care deține 9,9% din companie, a calificat suspendarea licenței drept o măsură „grăbită”. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat susține că nu cunoaște existența unor probleme grave la Bpay.

„Nu cunosc și nici nu cred” că societatea are probleme grave, a declarat Cebotari. Acesta a descris Bpay drept una dintre cele mai disciplinate și inovatoare companii de pe piața Republicii Moldova.

Cebotari a sugerat că suspendarea licenței ar putea avea legătură cu disputele din sectorul aviatic. El a făcut referire la faptul că Bpay procesa plăți și pentru o altă companie din același grup. Este vorba despre Fly One, companie afiliată familiei Cebotari. În iunie 2026, autoritățile au refuzat aprobarea investițiilor realizate de operatorul aerian și au decis aplicarea clauzei de schimbare a controlului.

Compania Bpay activează pe piața Republicii Moldova din 2010. Oferă servicii de plăți electronice, transferuri de bani și achitare a facturilor. Printre acționari se numără nouă persoane. Cel mai mare pachet, de 25%, îi aparține lui Artiom Vasiliev. Vladimir Cebotari, Alexandru Harin, Andrei Sîrbu, Mircea Maleca, Dumitru Rotari și Valeriu Galbici dețin câte 9,9%. Alte două cote, de câte 7,8%, aparțin lui Igor Prodan și Alexandru Romanciuc.

În 2025, Bpay a înregistrat venituri de aproximativ 40,4 milioane de lei. În același timp, compania a raportat pierderi nete de 11,2 milioane de lei. Situația financiară s-a deteriorat față de anul precedent, când pierderile au fost de aproximativ 468.000 de lei.

Nu este prima dată când Bpay se confruntă cu o asemenea sancțiune. În 2018, Banca Națională a suspendat pentru șase luni licența companiei, care activa atunci sub denumirea Artosis.