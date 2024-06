Justitie Vlad Pascu, audiat în dosarul dealerului său. Acuzații pentru un „doctor de la Floreasca”







Vlad Pascu este audiat la Tribunalul București în calitate de martor în procesul dealerului său de droguri, Tudor Duma zis „Maru”. Tânărul drogat a ucis cu mașina două persoane la 2 Mai vara trecută.

Vlad Pascu, audiat la Tribunalul București

Vlad Pascu a fost adus de la Constanța, cu escortă, și în acest moment dă declarații în fața instanței. Tânărul explică cum cumpăra droguri de la dealerul Tudor Duma.

Astăzi se încearcă și audierea martorilor protejați.

După ce a avut loc accidentul din localitatea 2 Mai, în presă a apărut un videoclip filmat în locuinţa lui Vlad Pascu. În filmare se observa cu el și prietena lui, aflaţi sub influenţa stupefiantelor, îşi afirmau calitatea de consumatori de oxycodonă.

Audierea lui Vlad Pascu după declarația din 14 septembrie 2023

Judecător: Mențineți declarația de pe 14.09.2023.

V.P. Mențin.

Sunteți în relații de prietenie sau dușmănie cu inculpații? Ați avut de suferit vreo pagubă?

V.P. Nu. Pe Duma îl cunosc de la 14 ani din școala generală și am păstrat relația și pe timpul liceului. Am devenit prieteni. El era consumator, eu consumator, așa că ne-am împrietenit .

Dintre frații Constantin, îl cunosc doar pe Lopata, care era prieten al lui Duma Tudor. Nu pot spune că am ajuns să fiu și eu prieten cu Lopata. Pe Constantin Ștefan Ciprian nu îl cunosc.

Judecător: În legătură cu acea seara de aprilie cu ne puteți spune?

V.P. În jurul prânzului eram în zona Obor, acolo unde locuiește R. I. mersesem sa cumpăr niște aur. Eram cu Duma Tudor, Rebecca și încă doi prieteni pe care nu îi cunoșteam. Am apreciat ca acolo unde locuia R. I. erau condiții insalubre. Am plecat la mine acasă în 2 mașini Uber. Când a ajuns la mine acasă Duma Tudor avea un plic cu 10 grame de metamfetamină, pe care se lauda că a sustras-o de la o persoană. Pentru o asemenea cantitate trebuia să plătească 1.500 de lei. Duma Tudor a pus la dispoziție cantitate de matemfetamina pentru prizat. Din ea am prizat eu, Rebecca L., R. I., și Duma Tudor.

Peste o oră a venit la mine acasă un dealer cu 40 pastile de oxicodonă. Precizez că această tranzacție era programată de dinainte, fără legătură cu venirea acelor persoane la mine. Parte dintre pastile le-am pus la dispoziția grupului, pastile care s-au consumat cu metamfetamină. În jurul orei 12.00 noaptea RI cu prietenii lui au plecat. Am rămas eu cu Rebecca L. și cu Duma Tudor. Duma Tudor a plecat în jurul orei 03.00-04.00 dimineața. Rebecca L a plecat, în cele din urmă, a doua zi dimineața, fiind luată de mama ei, noi apreciind că este mai bine să stea mai mult, să își revină din efectul substanțelor psihoactive.

Procesul prin care Pascu făcea rost de droguri

Judecător: L-ați văzut pe Lopată vânzându-i droguri lui Duma?

V.P. Duma Tudor și Lopată lucrau împreună în această privința de mai mulți ani. Lopată trebuia să găsească o sursă de finanțare pentru a-și susține propria dependență. Ultima data când am văzut o tranzacție între cei doi a fost în garajul imobilului în care locuia Duma Tudor. Eu m-am dus acolo pentru că trebuia să ne întâlnim cu un dealer numit „Americanu” pentru niște oxicodină, iar apoi a venit o fată pe bicicletă care i-a prezentat lui Duma câteva sortimente de cannabis.

Duma a luat o anumită cantitate, plătind la același moment, dar nu știu nici cantitatea, nici suma.

Judecător: Nu v-am întrebat până acum… Cine este „Doctorul”?

V.P. Oxicodona mi-a fost adusa de un dealer poreclit „Doctorul”, o persoană care lucrează în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca. Am cumpărat Xanax de la el, acum 4 ani. Avea halat medical și mască COVID pe față. Aveam trei locuri de întâlnire: la Hotel Ring, lânga Spitalul Floreasca și dacă cumpărai o cantitate mare venea acasă la tine. „Doctorul” este o persoană foarte precaută. Când a venit cu cele 40 de pastile de oxicodona nu a acceptat să între în casa, ci a trebuit să ies eu în stradă.

Avocat: Cum ar putea defini relația cu Duma Tudor până în vara anului 2023?

Judecător: Reformulez. S-a stricat realția cu Duma Tudor?

V.P. Eu eram într-o prietenie strânsă cu Duma Tudor. După ce am fost arestat nu am mai ținut legătura cu el.

Vlad Pascu și Duma Tudor, separați în Tribunal

Avocat: Când a dat declarație împotriva lui Duma Tudor avea sentimente de dușmănie?

V.P.: Nu, nu pot să spun ca era vorba de așa ceva.

Avocat: Deci Pascu știa că Duma consuma fentanyl?

V.P. Da. Știu că Duma era consumator de fentanyl, drog pe care îl consuma ca substituent al oxicodonei.

Avocat: Îl puteți recunoaște în sală pe Lopată?

V.P. În sala de judecată nu sunt în măsură să îl identific pe Lopată dintre cei doi frați Constantin. Știu că Lopată are o cicatrice în zona abdomenului în urma unui accident de bicicletă.

Avocat: Atunci, la DIICOT, cum l-ați recunoscut?

V.P. Atunci aveam siguranța că îl identific corect. I-am spus și doamnei procuror despre cicatrice. Oricum, a trecut ceva timp de atunci, iar pe Lopată l-am întâlnit în total de vreo 10 ori.

Vlad Pascu a fost băgat singur în boxă încojurat de șapte agenți de penitenciar. Duma Tudor a fost ținut în sală separat de Vlad Pascu, pentru a evita un schimb de replici, discuție sau încăierare. În partea din spate a celor audiați nu au avut voie să stea nici o persoană în afară de cei doi și agenți de Poarta Albă și jandarmii care păzesc Tribunalul.

Vlad Pascu a venit îmbrăcat în adidași, blugi clasici, cămașă albă și un sacou albastru.