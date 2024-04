Monden Vlad Drăgulin, sătul de burlăcie. Actorul vrea o fată: O să fie cea mai mișto îmbrăcată







Vlad Drăgulin, sătul de burlăcie, a declarat că este pregătit să aibă o familie. Mai mult, actorul a spus că vrea să devină tată de fetiță cât mai repede. Vlad Drăgulin și-a surprins fanii cu aceste declarații. Actorul a fost impresionat de cel mai bun prieten al lui Mihai Bendeac. Acesta a mărturisit că își dorește foarte mult o fetiță. Mai mult decât atât, el a susținut că este pregătit să facă acest pas.

Vlad Drăgulin, sătul de burlăcie. Actorul vrea o fetiță

Vlad Drăgulin este un actor foarte îndrăgit și are succes în mediul online. El și Speak fac adesea emisiuni unde discută diverse subiecte. Scopul principal este acela de a-i face pe urmăritorii lor să râdă.

De multe ori la aceste emisiuni vorbesc și despre lucruri mai sensibile. De această dată, cel care a interpretat personajul lui „Malone” a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

Vlad Drăgulin. Sursa foto: Facebook

Prietenul lui Mihai Bendeac are o iubită

Drăgulin nu și-a expus prea mult viața personală și a preferat să se concentreze pe carieră. Totuși, în urmă cu patru luni, Anca Dinicu l-a dat de gol și a dezvăluit că actorul este într-o relație cu o tânără misterioasă. Iar acum se pare că vrea mai mult, o familie în toată regula.

„Am mers în mall și am văzut o scenă care m-a trimis direct în faza de cloșcă. Am văzut un tată care era cu fetița lui în magazine și o ajuta să-și aleagă haine și m-a rupt. M-a rupt. Efectiv, am zis că vreau o fetiță. Gata, sunt pregătit pentru acest pas. Vreau o fetiță. Vreau să mă duc cu ea prin magazine. Vreau să-i aleg haine, o să fie cea mai mișto îmbrăcată. Nouă luni va dura, dacă încep azi.”, a spus Vlad Drăgulin, potrivit cancan.ro.