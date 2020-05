Directorul general adjunct al CNAIR, Ovidiu Marian Bărbier a mers pe șantierul Lotului 2, din cadrul autostrăzii Turda-Sebeș, despre care premierul României, Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode declarau zilele trecute că va fi finalizat până în luna noiembrie 2020.

Concluzia, vizitei inopinate a fost scrisă de directorul Bărbier pe pagina proprie de facebook. Mai mult, oficialul CNAIR spune că fără o mobilizare exemplară a constructorului, șansele de finalizare a tronsonului până la termenul promis de autorități, sunt de 70 la sută. ”Și o vizită inopinată pe șantierul Sebeș -Turda cu antreprenor AKTOR. Mobilizarea a suferit o ușoară creștere însă este încă loc pentru mai bine. Sper într-o implicare puternică a acestui antreprenor…. Pentru a putea finaliza lucrarea în termenul asumat (noiembrie 2020) este necesar ca antreprenorul să pună în opera aproximativ 1900-2000 de tone de asfalt pe zi. Suntem la 1000-1100. Au mai montat o stație de asfalt și angajamentul este ca din iunie să ajungă la capacitatea maximă. Am emoții, însă vom fi cu ei și lângă ei! România nu mai are timp domnilor!!! În cazul AKTOR.sper sa pot spune la fel: #acumsepoate. Am promis că beau un ouzo cu ei dacă termină în grafic.Speranțe 70%”, a scris directorul Bărbier.

Specialiștii în construcții spun că pe lotul 2 al Autostrăzii Turda Sebeș, trebuie turnați peste 240.000 de mii de tone, ceea ce la ritmul actual înseamnă 240 de zile. Dac ținem cont că din acest an mai sunt în jur de 210 zile, termenul dat de premier nu este unul realizabil. ”Termenul dat de premier nu se poate realiza decât dacă grăbesc procesul de turnare a asfaltului, cu mai multe utilaje, cu mai multe stații de producere a asfaltului. Pentru asta trebuie 100 de tone de bitum pe zi. Acest bitum este adus din Ucraina, Belarus sau Polonia. Pentru a-l aduce, constructorul trebuie să plătească înainte, pentru că nimeni nu vinde bitumul fără banii jos. Este o cerere foarte mare pe piața europeană”, spune un inginer constructor, pentru EvZ.

Pe 15 mai, premierul Orban a vizitat cele două sectoare din autostrada Turda-Sebeș, unde se lucrează, și unde termenul de finalizare a fost depășit deja cu mai mulți ani. Cu această ocazie, constructorii au promis că vor finaliza lucrările în cursul acestui an. ”Eu cred că anul 2020 este anul în care autostrăzile se construiesc în teren în România, nu pe hârtie, nu fantasmagorii pe care le vedeați în studiourile de televiziune. Mă bucur să văd o mobilizare și pe lotul 1 și pe lotul 2. Aici, cel puțin matematic, este nevoie de mobilizare mult mai mare, mai bună, pentru a ne încadra în termen. Termenul este noiembrie 2020, termen până la care vrem să dăm în trafic cei 40 km ai autostrăzii Sebeș-Turda, primele două loturi”, a spus Ludovic Orban.