Visul Ungariei Mari, rețeta lui Orban Viktor. Liderul politic principal de la Budapesta este doar unul dintr-o suită de lideri care visează la Ungaria Mare.

Am ascultat recent un podcast unde a vorbit cunoscutul cercetător și profesor de relații internaționale Dan Dungaciu. Se referea acolo la „Habsburgul” Orban Viktor. Maghiarii pun întotdeauna numele de familie în fața prenumelui, deci, numele standard al său ar fi Orban Viktor. Personal cred că Dan Dungaciu a făcut o „reductio ad unum” cum se zice. În ideologia lui Orban, se amestecă în fapt un lung șir de modele. În niciun caz cel habsburgic

Orban Viktor și ascensiunea sa

Orban Viktor, dacă este să mă întrebați pe mine (nu oi fi eu mare specialist pe relații internaționale, dar de studiat le-am studiat, de aceea cu timiditate de ucenic îmi voi spune opinia) este un soi de Marian Munteanu care a reușit. Marian Munteanu și Orban Viktor au în comun faptul că au ieșit în piața publică la momentul potrivit. De Marian Munteanu se știe, a încercat și el ceva, dar s-a dovedit că fusese trimis de Securitate pe lângă Petre Țuțea (a furnizat note informative sub codul „Ioan”), că a încercat ceva și el „pe partea dreaptă”.

Orban Viktor a fost plasat de Securitatea maghiară înainte de 1989, în rândul aspiranților la Bursele Soros. George Soros ajuta în acei ani Ungaria să scape de sovieticii care controlau totul în Ungaria, nedorind să mai aibă de a face cu o situație ca aceea din 1956. Evident, Securitatea maghiară, aripa naționalistă, care dorea să scape de controlul sovieticilor a agreat ca Soros să lucreze, cum susține profesorul Dungaciu printr-un soi de ONG controlat de un manager căsătorit cu un Ministrul de Interne al Ungariei.

Așadar, nu a surprins pe cine știa apariția acelui pletos care cerea „lăsați-ne să ne jelim morții”, atunci cân Imre Nagy a fost reîmhumat și reabilitat după ce în anii 50 fusese executat din ordinul lui Kadar Janos. Acel pletos din primăvara lui 1989 era Orban Viktor. FIDESZ este creația lui și a celor care cu voie de la Securitatea maghiară au primit bursele Soros.

Orban Viktor și Ungaria Mare

Orban Viktor nu vrea să fie un Habsburg. Visul lui este Ungaria Mare, un concept care s-a sfârșit în mlaștinile de la Mohacs ka 1526 și prin transformarea Ungariei în eilayet otoman (Eilayetul de la Buda) la 1541. Habsburgii au cucerit Ungaria și Transilvania până la finalul secolului al XVII-lea. Un grup de revoluționari maghiari, de la Kossuth Lajos, la Andrassy Gyula au încercat să emancipeze Ungaria, ca stat independent, dar la 1849, visul s-a sfârșit prin execuția a 13 generali maghiari la Șiria lângă Arad.

Habsburgii au sprijinit ridicarea lui Avram Iancu, profitând că Dieta de la Pojon care proclamase independența Ungariei și unirea Transilvaniei cu ea la 15 martie 1848, dorea ruperea de Ungaria fără să dea drepturi românilor. Până la urmă Iancu, la presiunile lui Bălcescu acceptase alianța cu Kossuth, dar momentul Șiria 1849 a pus capăt visurilor.

Ungaria Mare a redevenit proiect de țară printr-o conjunctură nefavorabilă pentru Habsburgi. În 3 iulie 1866, la Koniggratz, austriecii au fost înfrânți de Prusia lui Bismarck și Wilhelm, iar Bismarck a scos din sertar proiectul Ungariei Mari pe care l-a altoit lângă Austria Habsburgică muribundă. Așa că Ungaria Mare era de fapt Transleithania (Austria era Cisleithania), trupele sale erau Honved, capitala regală era la Buda, în timp ce împăratul de la Viena era rege la Budapesta. Primul Război Mondial a pus capăt proiectului și Ungaria, Austria au trebuit să revină la granițele naturale.

Visul Ungariei Mari a avut din 1919 până în 1944 mai multe versiuni

Avocatul ardelean Bela Kun încercase să facă o republică sovietică demolată de români în august 1919. Naționaliștii maghiari, după 1920, au încercat să se apropie puțin de ultimul împărat Habsburg, Carol, care după abdicare mai încercase să creeze un fel de Confederație Danubiană. Miklos Horthy, fost amiral austro-ungar la Adriatica, numit la un moment dat regent al Ungariei a venit și el cu versiunea sa, încercând să aibă sprijinul lui Mussolini și Hitler.

Dar, înainte de Horthy, acel himeric proiect de Confederație Danubiană a mai fost gândit de Andre Tardieu, ministru francez de externe dar și de Iuliu Maniu, care deși a contribuit la Marea Unire, tânjea după Mitteleuropa, concept geopolitic vienez. Proiectele respective nu au avut șansa să se materializeze pentru că Ungaria nu dorea ca România sau Bulgaria să fie la fel ca Germania, Austria sau Ungaria. Mai erau Cehoslovacia și Iugoslavia. Românii, cehoslovacii, iugoslavii făcuseră încă din 1921, Mica Înțelegere, contra Ungariei și chiar a Poloniei.Visul lui Horthy s-a sfârșit în martie 1944, iar Ferenc Szalasi a vrut să fie ca și Ante Pavelic în NDH (Croația secesionisă) un fel de clone ale lui Hitler.

Epilog...

Așadar, Orban Viktor nu poate gândi ca un Habsburg. El merge pe linia în care Austria îl poate ajuta cel mult ca la 17 februarie 1867 când s-a născut Austro-Ungaria. Oare ce dovadă mai bună să vedem ce are de gând Orban să facă este aceea că ziua națională a Ungariei este 15 martie și nu 17 februarie. Nu-mi aduc aminte ca Viena și Budapesta să fi celebrat măcar o dată după 1990 data d3 17 februarie 1867. Așadar, cu părere de rău. nu pot crede în analiza domnului Dungaciu.

Orban Viktor este un continuator al lui Lajos Kossuth, Andrassy Gyula, Bela Kun, Miklos Horthy. Este un naționalist maghiar mai mult decât orice pe lume, Austria i-ar fi cel mult o anexă, fiindcă Orban joacă mult mai dur decât Nehhamer. Austria este ruda cuminte a lui Putin în Europa, Ungaria lui Orban joacă în NATO și UE rolul pe care îl jucau Iugoslavia lui Tito și România lui Ceaușescu în anii 70-80.

Nu degeaba Orban s-a descotorosit de Soros. Nu-i mai dă bine la CV-ul lui de lider mesianic maghiar să se știe că a jucat un rol în 1989, așa cum i l-au oferit șefii săi de la Ministerul de Interne al Ungariei comuniste. Tot în vara lui 1989, Bush Sr. vizitase Varșovia și Budapesta. Este de mirare că abia sub Busj Jr. am intrat noi în NATO? Și că am ajuns în UE la fel, adică după Ungaria?