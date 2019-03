Viorica Dăncilă a devenit modelul de politician pentru un cunoscut ziarist. Tu ce crezi despre acest lucru?

Viorica Dăncilă este un personaj politic controversat. Este recunoscută prin gafele pe care le face în timpul discursurilor sale, dar și prin pozițiile politice care stârnesc nemulțumirea președintelui Klaus Iohannis.





Carmen Avram, cunoscuta ziaristă de la Antena 3, care a devenit numărul doi pe lista PSD la europarlamentare a explicat într-o emisiune la Mihai Gâdea ce a determinat-o să facă pasul spre politică:

"După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. În sfârșit avem doctori plătiți cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD. Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit." Prezentăîn cursul zilei de ieri la un interviu la dcnews, Carmen Avram a insistat: "Momentul în care am zis da, aș vrea să fac asta, a fost dupa ce i-am urmărit pe acum colegii mei pesediști, vreme de doi ani și ceva, cum se luptă. Erau ca în poezii, prin foc, prin spăngi, prin mii de baionete, urcăm, acum, sus! A fost lupta asta îngrozitoare a lor, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni și ninsori și vânt și ei se duceau înainte, voiau să facă ceva. Ei ajunseseră acolo și erau fericiți, doreau sa facă ceva. Și din față erau ăia ca la Hollywood, cu ventilatoare, să îi oprească din a avansa." Carmen Avram a insistat pe impresia stârnită de discursul discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European, ”în care a vorbit așa cum vorbesc eu uneori în mintea mea, când mă revolt la televizor. Am auzit-o pe femeia asta având cuvintele mele în gură și vorbind despre Romania."

