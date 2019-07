„Vrem să avem un candidat la prezidenţiale care să maximizeze şansa PSD. Eu am încrede în activul nostru, în cetăţenii României că vor face o alegere bună şi vor merge pe drumul care oferă o mai mare deschidere„, spus premierul în interviu.

„Am vorbit în partid, am introdus în sondaje pe toţi cei care şi-au exprimat această dorinţă. Am introdus şi un alt candidat, nu am dat nume său şi vreau să fac un nou sondaj să văd primii doi sau trei candidaţi cum stau în sondaje„, a declarat Viorica Dăncilă.

„Pentru noi nu este uşor să recuperăm într-un timp relativ scurt, preşedintele partidului este arestat, am pornit de la un scor de 22%, dar eu am încredere în electoratul din România că vor face o alegere bună (…).

Mai mult, premierul a declarat că l-a introdus în sondaj şi pe Tăriceanu pentru a vedea şansele pe care le are. Dăncilă a spus că cel mai important lucru este ca partidul să câştige, să revină la scorul iniţial. Este convinsă că PSD este cea mai bună alternativă pentru România şi mai crede că viitorul preşedinte poate fi cel pe care îl va decide PSD.

La întrebarea dacă nu ar fi normal să candideze la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu am luat în calcul încă acest lucru, am considerat că vom merge cu un candidat iar eu ca prim-ministru, preşedinte al PSD-ului, îl voi sprijini cu toate forţele cu tot partidul astfel încât să câştige alegerile prezidenţiale.

Dar, mai spune Dăncilă, „nu vreau să se creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere să candidez şi dacă este singura soluţie voi accepta ce spune partidul”, a mai declarat premierul Dăncilă.

