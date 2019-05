Viorica Dăncilă, confuză. A uitat că se află la Galaţi

Viorica Dăncilă, probabil, încă sub influenţa evenimentelor de ieri unde a întâmpinat câteva probleme din partea unor prostestatari care au hărţuit-o, a încurcat oraşele la mitingul organizat de PSD de data aceasta la Galaţi.





Aşadar, premierul a confundat Galațiul cu Iașul și a spus că preşedintele Klaus Iohannis nu a adus rezultate concrete în urma summit-ului de la Sibiu, decât poze.

„Am venit să vorbim despre ce am realizat dar şi cum vrem să arate viitorul României, al copiilor noştri, cu toţi cetăţenii care vor binele acestei ţări. Vin alături de PSD oameni care au înţeles că singura dezvoltare, singurele proiecte sunt cele ale PSD Am construit împreună Guvernul, am pus temelia unei dezvoltări, o temelie solidă, la care am construit noi toţi. Nu putem să îi lăsăm pe alţii să dărâme ce am construit România şi românii nu mai au timp de pierdut. Trebuie să ne construim viitorul, să ne regăsim fiecare dintre noi. Nu vom lăsa pe nimeni să îl distrugă”, a spus Dăncilă, la mitingul PSD de la Galați

„Am văzut la Summit doar poze”

”Mă bucur să văd pancarde în care este tăiat PNL. Sunt oameni care au înțeles și vin alături de PSD, oameni care au înțeles că singura soluție este PSD, singurul partid care face lucruri bune pentru România. Românii nu mai au timp de pierdut! Viitorul este al României și al românilor și nu vom ceda. Noi, românii, vrem să fim tratați cu respect peste tot în lume", a spus premierul.

"Ce a rămas după summit-ul de la Sibiu? Am văzut poze, dar n-am văzut acțiuni concrete! Cum ne regăsim noi în declarația de la Sibiu? Cum sunt reprezenați românii, interesele românilor? De aceea, dragi români facem aici summit-ul de la Iași (uitând că este la Galaţi)", a concluzionat Viorica Dăncilă la mitingul din Galaţi, nu Iaşi.

Viorica Dancila, GAFA de proportii! A incurcat ORASUL in care se afla...Toti AU RAS

Pagina 1 din 1