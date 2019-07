„Despre ce realizări putem vorbi atunci când am avut Guvernul tehnocrat, guvern zero, cu zero realizări? Despre ce rezultate putem vorbi atunci când am avut guverne de dreapta? Despre tăieri, despre închideri de şcoli şi spitale, despre lipsa de respect pentru cei care au realizat ceea ce acum avem în România şi care merită mult respect din partea noastră?”, a spus Dăncilă.

Șefa Executivului a mai adăugat că în România există „foarte multă dezbinare, ură, interese, lucruri care nu caracterizează românii”.

„Am văzut în ultima perioadă foarte multe lucruri urâte, lucruri care efectiv nu ne plac şi nu plac multor români. Unii au venit cu proiecte, cu realizări, alţii au venit cu ură şi jigniri. Cred că este timpul să spunem stop, este timpul să aducem alături de noi pe cei care vor să contribuie la dezvoltarea acestei ţări. Jignirile, ura nu ţin loc de proiecte.(…) Avem nevoie de oameni care iubesc oamenii. Am văzut acum un partid nou care ne propune să trăim în grupuri, care ne propune tot ceea ce nu se potriveşte poporului român, e un partid care urăşte foarte mult, iar ura atrage ura. Nu putem accepta ca în România să implementăm ura, să facem din urmă deviza noastră naţională”, a declarat Viorica Dăncilă.

Prim-ministrul României spersă să negocieze cu cei 100 de oameni care o așteptă la Sibiu, „nu cu intenţii bune”, la masa dialogului.

„De aici vom merge la Sibiu. Vorbeam cu Mihai Fifor şi îmi spunea: mergem la Sibiu, sunt vreo sută de cetăţeni care ne aşteaptă acolo, nu cu intenţii bune. Sunt dintre cei care s-au învăţat că pot rezolva lucrurile prin jigniri, prin ţipete, prin cuvinte urâte. Nu ne este teamă, pentru că ştim că în spatele nostru sunt oameni care procedează altfel, sunt oameni demni şi înţelepţi şi care înţeleg că regulile într-o ţară nu se fac prin violenţă. Am avut întotdeauna deschiderea să vorbim cu toţi care au o nemulţumire (…), dar aceste lucruri le putem face la masa dialogului, nu prin jigniri, prin cuvinte urâte. (…) De data asta putem stopa acest mod de acţiune”, a mai declarat Dăncilă.

