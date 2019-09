Viorel Cataramă, candidat la președinția României, susținut de Dreapta Liberală, a anunțat că îl va da în judecată pe Florin Buica, președinte AEP, deoarece acesta a declarat public că la dosarul de candidatură al lui Cataramă s-ar fi depus semnături false.

,, Am luat act, cu surprindere, de informațiile lansate în spațiul public de către Biroul Electoral Central (BEC) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), conform cărora s-a decis înaintarea unei plângeri penale împotriva mea, motivat de faptul că, la verificarea dosarului de candidatură „un număr de semnături de susținere aparținând unor persoane diferite prezintă elemente de similitudine”. Încă din primul moment, am declarat că decizia de scoatere a mea din cursa electorală pe motiv de semnături este nelegală, iar CCR a confirmat acest lucru.In loc că subiectul să fie închis, așa cum ar fi firesc și legal, se lansează în spațiul public știri de natură a mă discredita în ochii opiniei publice și a-mi diminua în mod incorect șansele de reușită. Menționez că și în cazul dosarelor depuse de Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu sau Theodor Paleologu, BEC a constat același lucru și anume, existența multor semnături aparțînând unor persoane diferite care prezintă elemente de similitudine; în plus, a certificat și existența unor fotocopii. Împotriva acestei realități, BEC și AEP aleg să ignore faptul că legea este una pentru toți și selectează în mod arbitrar candidați pe care să-i supună oprobiului public; se confirmă, dincolo de orice îndoială, că aceaste autorități publice, acționează tot mai mult că actori politici, discriminând candidații, deși nu au în atribuțiuni acest lucru!”, spune Cataramă.

Acesta a anunțat că va înainta o plângere penală împotriva BEC pentru nerespectarea unei hotărâri definitive, abuz în serviciu și inducerea în eroare organelor judiciare, urmând să îl acționeze în judecată pe Florin Buica, președintele AEP, pentru declarațiile publice prin care i-a cauzat grave prejudicii in campania electorală. De asemenea, Cataramă a decis să sesiseze Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), având in vedere evidență discriminare la care este supus de către instituții ale statului român.

