„Doamna era prinsă într-un contract pe care Ministerul Muncii îl avea, este angajata unei societăţi comerciale care probabil că va lua cea mai bună decizie pentru domnia sa. În ceea ce mă priveşte – un om care încurajează munca, un om care ştie să-şi respecte angajaţii, un om care ştie să facă echipă cu toţi cei care vin să lucreze pentru eficienţă în sistemul public nu am simţit nevoia ca acest contract să continue, el expirase, nu am simţit nevoia să-l prelungesc.

Pentru mine şi pentru angajaţii din minister nu este necesar ca cineva să fie angajat pentru a se apăsa pe buton. Am verificat la ISCIR, instituţia autorizată să comunice în ce măsură liftul are nevoie de însoţitor şi nu are nevoie de însoţitor. Doamna avea un program limitat, nu era pe toată durata de lucru a unei zile, ca atare liftul oricum era folosit şi fără liftieră pentru că activitatea continua. (…) Regret faptul că s-a ajuns aici şi s-a creat impresia cu doamna sau că am ceva cu oamenii care muncesc serios”, a declarat Violeta Alexandru la Parlament.

Tot ministrul Muncii a mai spus: „Personal, nu am simţit nevoia continuării acestui contract pentru că nu am simţit nevoia ca cineva să apese pe buton, respectiv să ţină uşa deschisă atunci când vine ministrul sau când vrea să plece din cabinet. Eu sunt un om normal, aşa am considerat că este bine şi nu am dorit să continui acest contract. (…)

Nu am făcut restructurarea din minister cu gândul pe cine să dau afară şi pe cine nu şi am făcut-o cu o judecată orientată către normalitate, eficienţă, supleţe, simplificare a relaţiei dintre oameni şi serviciile oferite de minister. Cred că a venit momentul normalităţii şi al bunului simţ şi eu consider că atâta vreme cât liftul poate continua fără liftieră şi nu este nevoie de acest gen de servicii în minister am luat decizia pe care am luat-o fără să am niciun război personal cu doamna sau să fiu genul de om care să se răzbune pe cineva”, a mai spus ministrul Muncii.

