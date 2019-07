Consultantul politic Cozmin Gusșă a vorbit și despre actualul ministru de Interne, Nicolae Moga, dar a făcut și o dezvăluire incendiară, scrie Realitatea.

Cu referire la declarația făcută de Viorica Dăncilă la Digi 24, „în momentul în care se forţează intrarea în Guvernul României, eu cred că acest lucru seamănă cu o lovitură de stat”, Cozmin Gușă a explicat: „Ar fi grava afirmatia, daca as banui-o pe doamna Dancila ca are proprietatea termenilor. Nu o banuiesc. Cred ca nu stie ce inseamna, dupa cum cred ca nu stie ce inseamna nici macar Magrebul, pe care l-a pomenit astazi”.

„Daca o sunam acum pe Viorica Dancila, sa ne spuna ce inseamna Magrebul, ar fi ca si cum l-am suna pe Orlando Teodorovici rapid sa ne spuna care este formula PIB-ului. S-ar putea sa stie o anumita formula, dar, daca il bagam in detalii, s-ar putea sa nu mai stie. Eu cred ca este slab pregatit profesional”, a completat Gușă.

Patronul Realitatea TV a continuat, tot cu referire la ministrul Finanțelor, și a lansat un apel public: „Acum am un apel de facut. Domnule Iohannis, domnilor sefi din institutiile statului roman, altele decat cele politice, aveti grija la ce va spune domnul Teodorovici si verificati-l de doua ori. Mai sunati pe la domnul Isarescu, pe la domnul Florin Georgescu, pe la alti bancheri importanti, pe la alti specialisti, pentru ca ceea ce va spune este total diferit fata de ceea ce se va intampla”.

Cozmin Gușă s-a referit apoi la Nicolae Moga, noul ministru al Afacerilor Interne: „Il cunosc pe Nicolae Moga de vreo 21 de ani, daca nu mai bine. L-am cunoscut ca pe un om serios. Si cunosc informatiile despre el. Chiar daca a fost intr-o relatie de prietenie cu grupul de la Constanta, Constantinescu – Mazare – Strutinsky, nu a fost parte din mecanismele frauduloase pe care cei trei le-au pus la cale. Insa evolutia lui de astazi mi-l arata intr-un pericol cvasimortal”.

„Nu poti, ca nou ministru de Interne, decat daca esti prost sfatuit sau manipulat, sa vii intr-o conferinta de presa atat de ciudata, de terna, presarata cu afirmatii de copil de clasa a IV-a si sa fugi repede, din dorinta de imagine, unde? La Jandarmerie. In conditiile in care vine 10 august peste tine. Te-ai dus la Jandarmerie fara sa mai ceri un raport despre ce s-a intamplat in urma cu un an, in conditiile in care ai fost pus la Interne ca sa fie evitat un megascandal in statul roman, legat de ce s-a intamplat anul trecut. Nicu Moga este omul faptelor, un tip serios, asezat. Cine il impinge in acest joc de imagine, sa spui ceva, fara sa ai de spus nimic… Este o mare capcana.

Pentru ca avem de decontat momentul tragic numit 10 august, noi avem responsabilitatea sa militam in continuare pentru dreptate. Pentru ca nu s-a facut dreptate pentru miile de cetateni batuti”, a adăugat consultantul politic.

Cozmin Gușă a încheiat astfel: „Trebuia sa spuna ca il preocupa foarte mult acele documente secretizate fortat de Carmen Dan, care nu au fost date procurorilor si va face toate demersurile ca, pana la 10 august, cand se implineste un an, sa le desecretizeze si sa le ofere procurorilor. Acest lucru putea sa il aseze intr-o postura buna, folositoare, inclusiv pentru Viorica Vasilica Dancila, care a facut acele declaratii elucubrante”.

