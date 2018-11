Doresti sa vinzi o locuinta? Reconditioneaza semineul si creste valoarea casei!

Indiferent de incaperea in care se afla, semineul este adesea elementul cel mai impunator din camera.





Este cu siguranta de dorit ca acest element, impreuna cu tot ce il inconjoara, sa complimenteze restul locuintei, insa in majoritatea caselor mai vechi, unde predomina seminee mari din caramida, acest obiectiv poate reprezenta o provocare.

Ce aveti de facut pentru a reconditiona cu succes seminee aflati din randurile de mai jos.

Solutii economice si la indemana

Daca nu agreati varianta inlocuirii semineului si doriti sa il pastrati, este bine de stiut ca un semineu reconditionat poate contribui semnificativ la cresterea valorii unui imobil.

In cazul in care nu sunteti un expert in arta redecorarii de interioare, este recomandat sa apelati cu cineva cu experienta in reconditionarea semineelor. O firma specializata in sisteme de incalzire poate oferi consultanta valoroasa si poate furniza planuri de proiecte precise, pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Semineele din caramida sunt cele mai susceptibile de a fi reconditionate rapid si eficient. O solutie la indemana poate consta in acoperirea stratului invechit de caramida fie in tigla, fie in lemn, lasand la vedere doar caramda din interiorul focarului. Rezultatul este un semineu cosmetizat, modernizat, cu o investitie minima.

Placajul de piatra reprezinta o alta solutie similara: placile de piatra pot acoperi intreg peretele, generand un aspect robust si dramatic, care schimba complet tonul incaperii. In plus, caramida va ramane sub noul material, iar un viitor cumparator va putea reveni la ea daca prefera.

O alta solutie consta in acoperirea caramizii cu gips-carton, tencuiala sau vopsea. Cea din urma varianta este nu numai de efect, dar reprezinta si o solutie economica. In plus, aveti posibilitatea de a alege intre culori, pe care le puteti schimba in timp. Semineele vopsite in alb sunt intordeauna in tendinte, insa, atentie: pentru un finisaj durabil este necesar sa utilizati o vopsea de interior termoizolanta. Montarea placilor de gips-carton poate dura mai mult, dar vopsirea se poate efectua cu usurinta intr-o singura zi.

Piatra artificiala

